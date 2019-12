David Manzur no es amigo de los homenajes, siente que es una forma de decirle que pare, que su obra ha concluido, pero él, con sus 90 años cumplidos ayer 14 de diciembre, de los cuales 70 los ha dedicado a la creación artística, siente que tiene mucho que dar y sus mejores obras están por ser realizadas.

El pintor, que ha vivido en diferentes continentes y tiene su taller en Barichara, Santander, pero es oriundo de Neira, Caldas, recibe estos homenajes con gran aprecio, sin dejar de aclarar que seguirá pintando “a la brava, quieran o no, lo haré”.

Así lo expresó mientras recorre las instalaciones del Museo de Arte Moderno de Bogotá, donde ya se encuentra abierta ‘El oficio de la pintura’, la exposición conceptualmente más completa, hasta el momento de David Manzur, que se extenderá hasta el 23 de febrero de 2020.

70 años de arte

Colprensa ¿Cómo han sido estos 70 años de arte de David Manzur?

David Manzur: Las artes serían muy subjetivas, muy individuales si no tuvieran el apoyo de los medios de comunicación que las expanden. Hay que pensar que en el siglo pasado fueron los medios de comunicación los que permitieron, respaldaron y empujaron los grandes movimientos artísticos de la época.

Cuando alguien llega a mi edad, tiene la historia de prácticamente de un siglo. Las experiencias han sido muy interesantes, en especial con quiénes me he juntado a lo largo de la vida. He tenido la oportunidad de conocer grandes artistas, dialogar con ellos, verlos y, en este caso, es una oportunidad de poder ver al pintor que he sido, que he dejado de ser y al pintor que sigo siendo.

C: ¿Continúa su actividad creativa?

D.M.: Es increíble pero tengo hoy una visión muy clara del lugar hacia donde debo seguir. Generalmente, lo que viene es lo importante, aunque suene raro viniendo de una persona de 90 años de edad, pero si yo pudiera vivir cien años más, los extremos de la conceptualidad, de la concepción y de la investigación mental sobre el misterio del arte, podría encontrar muchas respuestas que no tengo ahora. Cada una de las obras que creo hoy, siguen siendo un gran interrogante.

C.: ¿Cómo mantener la energía creativa intacta?

D.M.: Tengo amigos, colegas, incluso menores que yo, que van perdiendo la facultad, la agresividad, la investigación, y se contentan con lo sencillo, dejando de lado la profundidad y caen en la repetición. Existe un grupo de artistas que llegan a mi edad, ven tan clara su experiencia, que saben qué es el mejor de los trampolines para dar un paso adelante. Esto es lo que estoy haciendo con atrevimiento.

C.: En esta exposición se encuentran obras suyas desde 1958 hasta una buena selección de trabajos inéditos y recientes. ¿Alguno preferido?

D.M.: Nunca me conformo con la obra y siempre creo que en cada obra puedo dar un paso mejor. La obra que más me ha interesando, siempre, es la obra que aún no he hecho.

- ¿Cuál es la clave para llevar 70 años de arte y querer seguir creando?

He trabajado toda la vida, pero siempre con el sentido y el interrogante que es el arte mismo. Nunca he tenido lo que algunos llaman un sistema claro para lograr soluciones a la hora de enfrentarme a una pintura. En esto del arte, cuentan mucho varias cosas, como los medios de comunicación, los críticos, los curadores y los directores de museo, lo que hace que en muchas ocasiones se pueda sentir que se pierde la meta.