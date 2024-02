El New York Times aumentó cifra de suscriptores impulsados por contenido no periodístico

El renombrado diario digital, The New York Times (NYT), ha experimentado un leve, pero significativo crecimiento en su base de suscriptores durante el último trimestre, sumando aproximadamente 300 mil nuevos abonos.

#Internacionales | The New York Times crece levemente en suscriptores gracias al contenido no periodístico https://t.co/N5qgf2KIlN

Sin embargo, a pesar de su reputación en el periodismo político y los reportajes de investigación, el NYT no menciona estas secciones entre las más rentables. Sorprendentemente, la sección deportiva ha sido destacada, aunque la adquisición de The Athletic, aún no rentable, no ha logrado contribuir significativamente a los ingresos.