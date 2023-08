El premonitorio mensaje de Rodolfo Sancho: ¿sabía lo que le pasaría a su hijo, Daniel Sancho?

Es probable que Rodolfo Sancho viaje a Tailandia para visitar a su hijo, quien actualmente permanece detenido en la prisión de Koh Samui. A medida que se acerca la fecha de su viaje, más detalles sobre el caso salen a la luz.

Los usuarios de internet y la prensa española se han encargado de reconstruir el pasado del actor español y de su hijo. En las últimas horas salió a la luz un mensaje que el actor compartió hace unos años, y que parecía anticipar uno de sus mayores miedos. Y que sorprendentemente podría estar relacionado con la circunstancia actual de su hijo.

Durante una entrevista con Hipertextual en el año 2020, en el marco de la promoción de la película ‘Voces’, en la cual Rodolfo Sancho era protagonista junto a Ana Fernández, el actor expresó uno de sus mayores miedos: perder el control de su mente. Sancho manifestó: “Lo que realmente me atemoriza es la pérdida del control, la posibilidad de que algo manipule tu mente y te haga actuar de maneras que no has elegido. Es algo difícil de describir, pero provoca una sensación muy desagradable, muy perturbadora”.

Le puede interesar: De niño rico a asesino: Detalles desconocidos del descuartizador Daniel Sancho

Este mensaje premonitorio ha cobrado una sorprendente relevancia años después. En este caso particular, los abogados que representan a la familia de Daniel Sancho consideran que el joven pudo haber perdido el control de su mente, lo que podría explicar la razón detrás del crimen que se le atribuye.

Por esta razón, los portavoces tanto del actor como de su expareja están buscando que se realice una evaluación psicológica exhaustiva. Carmen Balfagón, en calidad de portavoz, comentó: “Tenemos una interrogante pendiente. Tenemos que demostrar si había una motivación lo suficientemente fuerte en Daniel para cometer este acto. Permíteme que lo exprese en términos de criminología: en ningún crimen falta la motivación. Estamos buscando que todo se aclare y resuelva”.