Continuó con su relato: “El ratero estaba en el piso, medio sentado, medio en cuclillas y, pues la verdad es que siempre había tenido la sádica curiosidad sobre cómo sería patear a alguien con botas de casquillo, así que, pues a patearlo con bostas de casquillo”, señaló.

La publicación del ciclista dividió opiniones entre los usuarios. “Uhh se ve súper peligroso, eres todo un héroe campeón”, escribió. El comentario recibió respuesta por parte del poblano: “Pues, esto uno no lo sabe. De entrada es un ladrón por definición es peligroso ¿y si va armado? ¿Y si son varios? ¡Yo no sé pelear formalmente! ¿Y si nadie me ayuda?”, replicó.