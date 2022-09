Junto a la tumba de su esposo, el duque de Edimburgo, en la capilla Rey Jorge VI (Castillo de Windsor), será enterrada la reina Isabel II.

La ceremonia privada tendrá lugar el próximo 19 de septiembre, a las 7:30 p.m. (1:30 p.m. en Colombia) después de la celebración en Londres del funeral de Estado, que tendrá lugar en la Abadía de Westminster (próxima al Parlamento). Allí se espera la asistencia de numerosos jefes de Estado y representantes de casas reales.

Según algunos detalles del funeral divulgados por el Palacio, al término del servicio religioso habrá en todo el país dos minutos de silencio tras lo cual se entonará el himno nacional “Dios salve al Rey”.

El lunes 19, los invitados al funeral —entre ellos los reyes de España, Felipe VI y Letizia; el presidente de EE. UU, Joe Biden, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron— empezarán a llegar a partir de las 08:00 a.m. (2:00 a.m. en Colombia) a la abadía, de cara al comienzo de la misa a las 11.00 a.m. (5:00 a.m. en Colombia), a la que asistirán unas 2.000 personas.

Lea también: "Lo de matar lo dejamos a las bestias": el papa sobre la ley de Eutanasia

Una cureña de la Marina Real (Royal Navy), de 123 años de antigüedad y tirada por 98 marineros, llevará el féretro de Isabel II desde el Salón de Westminster, donde está ahora instalada la capilla ardiente en el Parlamento británico, hasta la Abadía de Westminster para el funeral de Estado.

Desde el Parlamento, el rey Carlos III y otros miembros de la familia real caminarán detrás del cortejo fúnebre. En la procesión irán gaiteros de regimientos escoceses e irlandeses, así como músicos de la Real Fuerza Aérea (RAF).

Todos llegarán hasta el Arco de Wellington, en el centro de Londres, desde donde el féretro será llevado hasta el castillo de Windsor, la que fuera residencia de fin de semana de la soberana y donde se instaló en el último año.

Tras el protocolo, la reina será inhumada (es decir, enterrada sin cremación) a las 7:30 p.m. (1:30 p.m. en Colombia) en una ceremonia privada.

Carlos III y sus hermanos, Ana, Andrés y Eduardo, harán este viernes en la capilla ardiente la “vigilia de los príncipes”, la tradición de velar el ataúd, como lo hicieron el lunes en la catedral de St. Giles en Edimburgo.

La reina descansará finalmente en una capilla familiar junto a su padre, el rey Jorge VI, su marido, el príncipe Felipe, su hermana, la princesa Margarita, y su madre, también llamada Isabel.

Lea también: “Hay garantías”: Maduro invitó a empresarios colombianos a invertir en Venezuela