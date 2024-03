Es alérgica al agua, así debe vivir joven estadounidense debido a su condición

"He intentado lavarme con un paño y agua, pero incluso eso provoca una reacción alérgica", compartió Loren, quien recurre al champú seco para limitar su tiempo bajo la ducha.

Descubrió su hidrofobia dérmica a la edad de 12 años, pero su condición ha empeorado con el tiempo. Finalmente, recibió el diagnóstico de urticaria acuagénica tres años después. Dado que no existe cura para esta alergia, Loren ha optado por reducir al mínimo su contacto con el agua. Se ducha rápidamente si es necesario, pero evita frotarse o afeitarse el cuerpo, ya que el aire frío puede aumentar el dolor.

Aunque enfrenta desafíos únicos, Loren encontró apoyo en las redes sociales al conectar con otras personas que también padecen esta alergia y optan por no ducharse. "Me ha ayudado a encontrar a otros pacientes y ver que otros tienen las mismas luchas que yo porque me hace sentir menos desagradable por el hecho de tener que negarme a ducharme", expresó.