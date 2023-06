Desde hace más de una década, la falta de combustible es un problema intermitente para los venezolanos, que varias veces al año se enfrentan a dificultades para repostar, una situación que el economista y experto petrolero Rafael Quiroz atribuye a “un problema estructural” de la industria.

Quiroz explicó que, actualmente, se refinan 135.000 barriles de petróleo diarios de los 250.000 necesarios para cumplir con la demanda interna, que incluye los requerimientos del parque automotor, estimado en casi 4.1 millones de vehículos, según la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores.

Teniendo en cuenta esta este dato, el experto calcula que las refinerías venezolanas trabajan solo a 10 % de su capacidad instalada, lo que, en su opinión, no hay normalidad en el abastecimiento de combustible, como afirma Pdvsa.

Crisis de larga data

Para unos, la escasez de gasolina comenzó con el paro petrolero de 2002, cuando la distribución interna de combustible se vio afectada, luego de que directivos de Pdvsa se unieran a una huelga general contra el entonces presidente Hugo Chávez; otros creen que se debe al deterioro continuo de la empresa petrolera, visible en sucesos como la explosión de la refinería de Amuay en 2012.

“El desabastecimiento de la gasolina en Venezuela y las colas llegaron para quedarse permanentemente hasta que no se haga una reconstrucción de nuestra industria petrolera”, aseveró Quiroz, para quien la falta de inversión y mantenimiento son claves en la crisis actual.

Con esta teoría coincide el sindicalista y secretario de profesionales y técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros, Iván Freites, que enumera como otra de las causas de la escasez la pérdida de personal especializado, lo que ha implicado, también, la desmejora de procesos de mantenimiento y supervisión en la cadena de producción.

“Cuando llegó Chávez, Pdvsa tenía 42.000 trabajadores, todos eran expertos en materia petrolera. Ahora, si cuenta con 3.000 trabajadores con conocimientos es decir demasiado, entonces eso ha repercutido en la recuperación de la industria”, dijo Freites.

Explicó que este escenario ha derivado en períodos de escasez “intermitentes” y ya normalizados, directamente relacionados con las paralizaciones que sufren las seis empresas que componen el sistema de refinación nacional, que “bajan y suben” sus niveles de producción, dependiendo de la operatividad de su maquinaría e instrumentos, una consideración que también hace Quiroz.

“El Estado no tiene recursos financieros para poder invertir en estos momentos en la industria petrolera que requiere de cuantiosas cantidades para poder reactivarse y para poder reinstitucionalizarse y recuperar, definitivamente, rumbos. Mientras que no haya inversiones serias y cuantiosas en materia petrolera (...) no se va a resolver”, aseveró Quiroz.