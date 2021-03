Las mascarillas no podían ocultar las sonrisas de unos maridos, esposas e hijos que llegaron a reunir un millón de firmas para pedir a los diputados que se regulara la ayuda a morir con el fin de que nadie se viera obligado a padecer lo que sufrieron sus familiares.

Por el contrario, el parlamentario conservador José Ignacio Echániz (Partido Popular) se refirió a que “no existe demanda social objetiva”, y aseguró que comités de bioética consideran que la ley abre la puerta a “eutanasias no solicitadas” y España puede convertirse en un país de “turismo eutanásico”.

“Es una despropósito que yo esté en un juzgado de violencia sobre la mujer; no solo no hay pruebas, no hay ningún indicio de que yo haya violentada a mi compañera”, afirma con una fotografía de María José en el pecho en este día que considera “histórico”

Nadie ayudó finalmente a morir a Maribel Tellaetxe, que falleció en marzo de 2019 con Alzheimer avanzado después de hacer prometer a su marido y sus hijos que respetarían su voluntad de no vivir si la enfermedad le hiciera perder la cabeza.

Su marido Txema Lorente y sus hijos David y Danel también se han acercado al Congreso, recordando la “rabia y el dolor” con el que recogieron firmas para ayudar a Maribel a morir dignamente, sin llegar a tiempo.

“Hoy es un día totalmente diferente. Tenía que venir a reconciliarme con los leones”, explica a Efe Danel, que da gracias a su “ama”, una “leona luchadora”, por los genes que les dejó y que les empujaron a trabajar por la ley aprobada este jueves.

“Estaría orgullosa, feliz de la camada que ha dejado, del legado. Miama siempre fue una luchadora nata, una defensora de lo que consideraba justo, tanto para ella como para los demás”, asegura Danel.

Asun Gómez tiene claras las palabras que diría Luis de Marcos, su marido, si hoy viviera: “Te lo dije que lo conseguiríamos”.

Empezaron entonces a recoger firmas en change.org y hoy ve los frutos en el Congreso. La votación no ha sido unánime y grupos como el PP y Vox han rechazado la ley, defendiendo que se debe apostar por los cuidados paliativos.