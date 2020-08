$!Estados Unidos vive su mayor ola de grandes bancarrotas en una década

Más de 400 grandes empresas se han declarado en bancarrota en Estados Unidos desde que comenzó el año, el peor dato en una década debido a la pandemia de COVID-19, y en términos de magnitud, con miles de millones de dólares comprometidos a lo largo de diferentes sectores, un terremoto económico que no da señales de amainar, según señalan analistas.

El consejero delegado de New Generation Research, James Hammond, que gestiona esa plataforma, sostuvo en entrevista con Efe que “el ‘shock’ de demanda generado por los confinamientos ha acelerado las cosas” y hoy en día se escucha hablar de las cadenas de tiendas y restaurantes quebrados, pero también van a empezar a verse organizaciones sin ánimo de lucro, universidades, museos u hospitales.

Para BankrupcyData, las empresas de construcción e inmobiliarias están también entre las más impactadas, así como las sanitarias y médicas, ya que “los hospitales son duros de gestionar en buenos tiempos, pero si les quitas las cirugías electivas y añades el miedo a ir, hay un ‘shock’ de demanda en sí mismo”, agregó Hammond.

De acuerdo a un análisis de la firma Stifel, los cierres de tiendas sumados a la “migración” a la compra ‘online’ han contribuido a los apuros de los minoristas, que pueden contagiar a empresas “expuestas” a su deuda, mientras que la “caída sin precedentes en la demanda de energía” también hace prever más bancarrotas en esa industria.

Mientras, se está incrementando la solicitud de préstamos para evitar despidos, un “dinero que ayudó a las empresas durante unos meses pero no lo suficiente, ya que la actividad de los consumidores simplemente no está ahí. Hay mucho miedo del virus, que sigue dejando huella en los estados”, dijo Ben Schlafman, jefe de operaciones de New Generation Research.