La música que le gusta puede elevarlo, calmarlo y hasta hacerlo correr más rápido. Así mismo en la Tierra o en el espacio. Este martes el astronauta italiano Luca Parmitano se ha convertido en el primer DJ en órbita, después de tocar un set desde la Estación Espacial Internacional (ISS) a un crucero de clubbers en el Mar Mediterráneo.

En comunicado de la Agencia Espacial Europea (ESA) Parmitano dijo que usaría la música “como una forma de conectarse entre culturas”. El astronauta partió de la Tierra al espacio el pasado 20 de julio de 2019. BigCityBeats, organizador del evento, contó en boletín oficial que sometieron al italiano a un riguroso curso intensivo de DJ y producción para prepararlo para su actuación global, con el alemán Le Shuuk como su instructor.

Aunque Luca ya goza de tener el título del primer DJ espacial, la música desde allá afuera no es nueva. La tripulación del Apolo 11, que pisó la Luna hace 50 años este año, llevó la famosa Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak con ellos, y la tripulación del Apolo 15 tomó canciones de The Beatles y The Moody Blues.

Más recientemente, Chris Hadfield dio un concierto desde la ISS con un coro que lo acompañaba desde la Tierra y también grabó un álbum desde el espacio. También los astronautas llevan la música al espacio digitalmente, en sus computadoras portátiles o reproductores de MP3. Algunos, como Luca y Hadfield, incluso tocan instrumentos y actualmente hay dos guitarras, un teclado y un saxofón en la Estación Espacial Internacional.

Los astronautas de la ESA han compartido sus listas de reproducción con el público a través del canal de música Spotify de la ESA y otros servicios de transmisión y dicen que a menudo dicen que la música es una de las cosas más personales que ponen en órbita, ya que les trae recuerdos felices y les recuerda a casa.