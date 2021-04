En Argentina, este viernes santo una joven pareja y su hijo quedaron en shock tras darse cuenta que en las empanadas que la mujer había preparado apareció grabada la imagen de Jesús.

"No sabíamos qué hacer de comer, mi marido fue a buscar pescado y no consiguió en el barrio, entonces se puso con la parrillita afuera y yo tenía fiambre en la heladera. Me puse a hacer unas empanaditas de jamón y queso”, dijo la mujer en diálogo con medios locales.