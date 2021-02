Los fiscales del juicio abierto en Florida a Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro y pendiente de extradición a Estados Unidos desde Cabo Verde, cuestionaron a los abogados del empresario por no aportar pruebas de que lo representan a él y no a una “tercera parte” y pidieron que no se acepten sus peticiones.

En un documento judicial al que tuvo acceso Efe, la fiscal Adriana Fajardo Orshan, que representa a EE.UU. en el juicio por lavado de dinero contra Saab, respondió a una moción presentada en enero pasado por la defensa del empresario nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla, en la que se pide anular la orden que lo declaró fugitivo y una comparecencia especial ante el tribunal para impugnar la acusación.

Una vez que la Fiscalía ha respondido, el juez federal Robert N. Scola, del distrito sur de Florida, debe pronunciarse sobre la moción de la defensa de Saab, que está acusado de conspiración para lavado de dinero y por lavado de instrumentos monetarios.

La Fiscalía, que considera a Saab “testaferro” de Maduro y sospechoso de haber lavado junto a su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, hasta 350 millones de dólares, alega que no corresponde ninguna de las cosas que pide la defensa y se deben rechazar todas “sin prejuicios”.

En las consideraciones indica que hay dudas que un abogado del despacho Baker Hostetler que firmó la moción represente legalmente al acusado, pues la firma se ha negado reiteradamente a presentar a la Fiscalía la llamada “carta de compromiso” que lo acreditaría.

Al respecto se indica que el Gobierno de EE.UU. quiere saber que “está tratando con un abogado que representa los intereses de Saab y no los de una tercera parte”.