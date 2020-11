Francisco Sagasti, tercer presidente de Perú en una semana convulsa

Por línea de sucesión constitucional, Sagasti asumirá como mandatario interino, pues la figura presidencial está vacante desde el domingo al mediodía, cuando Merino, luego del asesinato de dos jóvenes en medio de las manifestaciones, dio un paso al costado.

El proceso

La elección se dio tras dos votaciones de listas que aspiraban a la mesa directiva. La primera se efectuó el domingo, encabezada por Rocío Yolanda Angélica Silva Santisteban Manrique, quien perdió en primera instancia, pues solo consiguió 42 de 60 votos.

Tras el fracaso, ayer definieron dos nuevas listas, la de Sagasti y la de María Teresa Cabrera. Sin embargo, a las 12:55 del mediodía, el Congreso dio a conocer que la lista de Cabrera se retiraba, lo que dejó como única opción la lista de Sagasti, que finalmente obtuvo 97 votos a favor, 26 en contra y cero abstenciones.

Asumió el Congreso

Sagasti, en sus primeras declaraciones al ser investido, dijo que cuando un peruano muere, todo el Perú está de duelo. “Y si muere defendiendo la democracia, al luto se le suma la indignación”, reflexionó.

Agregó que no era un día para celebrar, pues las muertes de Inti Sotelo y Jack Pintado no se pueden reversar, pero plantean un compromiso: “Podemos desde el Congreso y el Ejecutivo tomar las medidas para que esto no vuelva a suceder”. Su posesión presidencial será hoy a las 4:00 p.m.

En su discurso, visto como empático y llamando a la unión, manifestó que “lo que estamos viendo en la calle es una indignación que debemos aceptar y encausar”.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, saludó la elección y dijo que confiaba “en su capacidad para conducir al país a través de esta crisis y hasta las próximas elecciones presidenciales y legislativas del 11 de abril de 2021”.

Algunos retos

Alfredo Rey, internacionalista de la U. de Los Andes, considera que, entre los retos, está la atención de la pandemia, la recuperación económica , el diálogo social y garantizar las elecciones. “No hay más salida, porque se daría lo mismo que se vivió durante la última semana: tumbar al presidente que llegue”, indicó Rey.

Una idea similar plantea la politóloga peruana María Fernanda Castro Rivas, quien sostiene que, además de garantizar las elecciones, debe “atender la demanda social de referéndum para convocar a una nueva asamblea constituyente, lo cual ya quedaría en manos del gobierno entrante”.

Finalmente, ambos aseguran que el gobierno interino, entre sus labores, debe velar por el cumplimiento de las investigaciones sobre las violaciones a los Derechos Humanos en medio de las manifestaciones.