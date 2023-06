Sin embargo, todos no han tenido la misma suerte. La mayoría de las decenas de familiares que llegaron el jueves a Kalamata desde el extranjero no han podido hasta el momento encontrar a sus seres queridos.

Tragedia constante

Según los medios griegos, entre 500 y 700 migrantes iban a bordo de la abarrotada embarcación que se hundió tras volcar la madrugada del miércoles en la Península del Peloponeso.

“La última vez que hablé con ella fue hace siete días. Había pagado 4.000 euros para subir al barco. No sé dónde está”, dijo Malek, un refugiado sirio que vive en Alemania y busca a su esposa, al diario griego Kathimerini.

Tahir Razar, paquistaní que vive desde hace años en Grecia busca a su primo de 18 años sin éxito. “Quería dejar Pakistán e ir a Italia. Ya no aguantaba más la situación y la pobreza de nuestro país. Me dijo ‘ya no aguanto más, tengo que salir de aquí’”, relata a Amna.

La tragedia ha reavivado críticas hacia la Unión Europea por parte de organizaciones internacionales y diversas ONG que critican su política migratoria.

“Seamos claros, este no es un problema griego. Este es un problema europeo”, señaló este jueves el secretario general de la ONU, António Guterres.

“Si los países no se comprometen en crear las condiciones para una migración ordenada y regular, los migrantes estarán en manos de traficantes y las consecuencias serán tan trágicas como las que vimos ayer”, señaló.