El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien anunció el pasado 23 de enero que asumía las competencias del Ejecutivo como presidente interino, informó ayer que se conformó una “coalición de ayuda humanitaria” con centros de acopio desde Cúcuta (Colombia) y Brasil.

“Hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de muerte”, dijo desde una tarima en una plaza de Caracas, donde se celebró una manifestación en respaldo al reconocimiento del Parlamento Europeo a Guaidó.

El opositor también indicó que habrá un centro de acopio en una isla del Caribe, aunque no detalló cuál y señaló que esta ayuda empezará en los próximos días.

Aseguró además que este primer apoyo irá a la población más “vulnerable” y que los militares serán quienes tengan en sus manos la decisión de que entre esta ayuda a Venezuela.

“Y además en los próximos días le estaremos pidiendo respaldo al pueblo de Venezuela para que efectivamente pueda ingresar toda esa ayuda humanitaria”, agregó al tiempo que advirtió que no será sencillo.

Guaidó resaltó que la ayuda humanitaria para Venezuela, un país sumido en una grave crisis económica con escasez de alimentos y medicinas, es lo más importante en este momento y pidió a sus simpatizantes mantenerse en las calles con movilizaciones que serán anunciadas próximamente.

Rechazo de Maduro

El Gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado en reiteradas oportunidades el ingreso de una ayuda humanitaria para el país porque asegura que eso solo dará pie a una intervención extranjera, especialmente desde Estados Unidos, país que anunció la semana pasada 20 millones de dólares en ayuda para el pueblo venezolano.

La Fuerza Armada venezolana, por su parte, ha tenido una posición similar a la expresada por Maduro, mientras que el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ha señalado que Venezuela no necesita de “limosnas”.

Comicios legislativos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ayer que la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) quiere “adelantar” las elecciones parlamentarias para este año y hacer frente a la “crisis” que dice existe en el “Legislativo burgués” que controla la oposición y anunció que apoya esta idea.

“Saben ustedes la crisis que tiene la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el Poder Legislativo burgués, la Asamblea Constituyente tiene en su agenda la evaluación constitucional, histórica y política para llamar a un adelanto de elecciones parlamentarias este mismo año, yo estoy de acuerdo”, dijo ante miles de seguidores.

Maduro dijo que pidió a la ANC -un foro conformado solo por chavistas y no reconocido por la oposición política y por numerosos gobiernos- que allane el camino hacia las nuevas elecciones parlamentarias con unos “cabildos abiertos” para “consultarle al pueblo” esta “decisión política”.

El presidente Maduro dio estas declaraciones al encabezar un acto de masas del chavismo para celebrar los 20 años de la llamada revolución bolivariana, mientras que la oposición también convocó a sus simpatizantes para continuar con manifestaciones en contra de quien considera “usurpador” del poder.

Llamado a expulsar al Eln

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, le pidió ayer a los soldados venezolanos que expulsen a la guerrilla colombiana Eln de la frontera entre los dos países.

“No solo es ponerse del lado de la Constitución, soldado de la patria. No, es tu rol en la reconstrucción de Venezuela, en ejercer soberanía, en expulsar al Eln de la frontera venezolana, en generar gobernabilidad, soberanía, seguridad”, dijo Guaidó desde la tarima en que se dirigió a miles de simpatizantes.

Ayer decenas de miles de venezolanos salieron a las calles de Caracas en la primera gran convocatoria de Guaidó desde el 23 de enero y se concentraron en el este de la capital.

Ante ellos, Guaidó mandó su mensaje a los soldados y les subrayó que lo que les está diciendo no es solamente “que respeten la Constitución” y que no disparen, no solamente estamos ordenando que no disparen.

“Les estamos diciendo que tienen un rol en la reconstrucción de Venezuela”, subrayó Guaidó, reconocido por una treintena de países como presidente interino de Venezuela, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia e Israel, así como el Parlamento Europeo.

En varias ocasiones, Colombia ha denunciado y puesto en conocimiento de las autoridades venezolanas que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional actúa también en Venezuela.