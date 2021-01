$!“Ha sido brutal”: testigos de explosión en Madrid que dejó tres muertos

“Ha sido brutal, estaba cruzando el semáforo de enfrente y hemos oído una explosión increíble, nos hemos girado y el edificio ya estaba destrozado”, relató Lucía Higuera, una de las testigos de la explosión ayer del edificio del centro de Madrid que, al cierre de esta edición, deja al menos tres fallecidos y 11 heridos.

El edificio, del que están afectadas al menos cuatro plantas de seis, es contiguo a una residencia de ancianos, de la que fueron evacuados todos los residentes y el personal, que están en perfecto estado, al hotel que se encuentra enfrente, según informaron fuentes del grupo Los Nogales, que gestiona el geriátrico.

“Lo hemos visto, nos hemos quedado todos parados porque no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos si era una explosión o un atentado”, dijo la testigo, que es médico y que se ha quedado asistiendo a algunos heridos y varias personas con ataques de ansiedad hasta que llegaron los servicios de emergencias.

A apenas 100 metros del suceso hay un parque de Bomberos, quienes de inmediato, según cuenta esta testigo, se desplazaron al lugar de la explosión y comenzaron a apartar a la gente que estaba en los alrededores.

“Han venido enseguida y me he acercado porque he pensado que ahí iba a haber muertos, les he dicho que era médico, pero no me han dejado entrar al edificio por miedo al derrumbe, así es que me he quedado con la gente que había fuera”, rememora Lucía aún nerviosa por el acontecimiento.

Momentos después dio el aviso a los servicios sanitarios y vio como empezaban a llegar varios vehículos de Policía. Lucía ha permanecido varios minutos asistiendo a heridos leves mientras los servicios de urgencia “empezaban a trasladar a heridos de dentro que tenían bastantes heridas”.

“Me han pedido que me quedara hasta que la Policía nos ha empezado a echar a todos”, recuerda una hora después del estruendo ya desde casa, donde ha empezado a darse cuenta de lo que había pasado: “cuando estás ahí, como médico, tienes el instinto de entrar, todo ha sido muy rápido”.

Posible explosión de gas

Thomas Holbach estaba en casa cuando ha escuchado un estruendo “fortísimo” de “menos de un segundo” y después las ventanas “han empezado a temblar”.

Segundos después todos los vecinos estaban asomados a las ventanas buscando una respuesta al sonido, en medio de la incredulidad.

El alcalde de la capital española, José Luis Martínez Almeida apuntó también a la explosión de gas como posible causa, en una de las viviendas de la parte superior del edificio.

Agregó que no fue prudente intervenir el fuego, porque si se apagaba podía producirse un embalsamiento de gas, que podría afectar la estabilidad de la estructura.