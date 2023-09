No obstante, pocos sabían de la existencia de Edwin Arrieta en su vida desde hace un año, sus encuentros en diferentes lugares o los negocios y proyectos que ambos estarían poniendo en marcha juntos.

Su padre hablaba orgulloso de que su hijo estaba triunfando con sus negocios pero en estas semanas también hemos podido conocer que el lujoso tren de vida que llevaba Daniel no estaría sufragado con su trabajo de chef y sus negocios, o al menos no todo.

Se supo que Daniel Sancho no es socio ni del catering La Boheme, como cree su padre, ni de la hamburguesería Boogie. Al menos, así se deduce del Registro Mercantil, ya que su nombre no aparece en ninguna de las empresas que gestionan ambos establecimientos. Sí parece que trabajaba en ambos sitios, pero como empleado. Todo son dudas sobre el hijo de Rodolfo Sancho y la familia no deja de recibir información muy impactante sobre cómo se movía y sus planes. Por ello han tomado algunas decisiones importantes, por ejemplo cerrar sus cuentas en las redes sociales.

En su declaración a la policía, Daniel afirmó que Edwin iba a invertir en ‘su’ negocio, pero la verdad es que él no tiene ningún negocio ni es socio de las empresas que citó su padre. Quizá se tratase de un proyecto que Daniel tuviera entre manos, sea lo que sea todo ha quedado totalmente paralizado con el giro total que ha dado su vida a la espera de juicio y acusado de asesinato premeditado en Tailandia, delito castigado con la pena de muerte.