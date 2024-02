Hallazgo del cuerpo de niña en una cisterna causa terror en Ecuador

Dana Ramos, de 8 años de edad, fue encontrada sin vida en la cisterna de la vivienda de sus abuelos paternos después de estar desaparecida desde el 1 de febrero. La niña había salido de su casa ese día, pero nunca regresó. Su padre, que trabaja como policía, y una prima de la niña, están bajo arresto.

La familia de Dana informó a las autoridades sobre su desaparición tan pronto como la niña no volvió a casa. El 1 de febrero de 2024, a las 18:10 horas, Dana salió de su hogar. Los primeros indicios sugieren que recibió un mensaje a través de un juego en línea. Supuestamente, Dana le dijo a una prima que su madre la había mandado a la tienda. No obstante, según reportó Teleamazonas, la madre de Dana leyó el mensaje para su hija apenas 10 minutos después de que este fuera recibido, pero ya era demasiado tarde. La madre corrió a la tienda, pero Dana no había estado allí. Un vecino aseguró haber visto a la niña parada en la puerta de su casa.