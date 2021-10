$!Hombre mató a cinco personas e hirió a dos con un arco y flechas en Noruega

Cinco personas murieron y otras dos han resultado heridas por el ataque provocado por un hombre armado con un arco y flechas en la ciudad noruega de Kongsberg (al suroeste de Oslo), informó ayer la Policía del país nórdico.

El agresor, del que no se dieron mayores detalles, permanece detenido, pero aún no ha sido interrogado, por lo que la Policía no quiere especular sobre sus motivos.

“Creemos que es solo esa persona la que ha cometido los hechos. Es natural analizar si se trata de un acto terrorista. Todavía es demasiado pronto para decir nada”, señaló el jefe de Policía del distrito suroeste, Øyvind Aas.

Además: Joven desaparecida en viaje por EE.UU. con su novio murió estrangulada

Aas reveló que uno de los heridos, ambos hospitalizados, es un policía que estaba en un supermercado y estaba de día libre. La Policía noruega recibió a las 18.13 hora local (16.13 GMT) un aviso de que un hombre armado con un arco y flechas se movía por el centro de Kongsberg, y este fue detenido a las 18.47 hora local, después de que se produjese una “confrontación”.

“Hay muchos escenarios del crimen. Esta persona se ha movido por una gran zona del centro donde se han cometido actos delictivos”, afirmó Aas sobre el recorrido del agresor.