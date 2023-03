Impresionante: así se sintió sismo de 6,5 en un programa de televisión en vivo en Ecuador

En el video se logra ver que el movimiento empieza sintiéndose levemente, los presentadores invitan a conservar la calma y dicen "ya pasó, ya pasó", "hay un pequeño sismo", pero con el paso de los segundos, toma fuerza el sacudón y terminan unos corriendo, otros gritando y alguien orando: "Diosito lindo no, Dios no, Dios no".

Las imágenes fueron bloqueadas, pero se alcanza a escuchar que llaman a la evacuación, y dicen "bajen, bajen".

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo ocurrió a las 12:11 hora local, el epicentro del temblor fue a 29,12 kilómetros de Balao, Guayas.

El movimiento sacudió incluso el norte de Perú.