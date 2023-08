El Deportivo Independiente Medellín sufrió este jueves una dura derrota por 0-1 ante el equipo argentino San Lorenzo de Almagro en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

San Lorenzo se aseguró la victoria tras el gol de Adán Bareiro en el minuto 22. A los 28 minutos, el extremo del DIM Edwuin Cetré' golpeó con fuerza a Malcom Braida. El incidente provocó la tarjeta roja directa del árbitro venezolano Alexis Herrera. La expulsión de Cetré dejó a su equipo con un jugador menos para el resto del partido.

Tras un intento fallido del centrocampista Iván Leguizamón por hacerse con el control del balón, el paraguayo y Braida presionaron a la defensa del Independiente Medellín. Luego avanzaron y crearon una apertura para Bareiro, que capitalizó la oportunidad con un fuerte disparo, asegurando el 1-0.

El entrenador de San Lorenzo, Rubén Insúa, elogió la actuación dominante del equipo tras su victoria contra el DIM.

“Nos llevamos un resultado importante para Buenos Aires, pero recién hemos recorrido el 50% de la eliminatoria. Queda el partido del miércoles,” declaró durante la rueda de prensa.

Al hablar del partido, el seleccionador mencionó que sus jugadores acusaron el cansancio debido al largo viaje hasta Colombia.

“En el primer tiempo estuvimos más quietos de lo normal. Ayer salimos del hotel en Argentina a las 8 de la mañana y llegamos acá las 9 de la noche, eso creo que se notó mucho,“ dijo Insúa.

“En el segundo tiempo estuvimos más sueltos, manejamos mejor la pelota y ganamos de forma merecida porque las únicas posibilidades claras de gol fueron nuestras”.

Insúa explicó que San Lorenzo jugó bien en el segundo tiempo, salvo los últimos cinco minutos. Señaló que el equipo rival se amontonó con más jugadores en el área, tratando desesperadamente de revertir la situación, pero no logró crear oportunidades claras de gol.

El entrenador de 62 años también habló de los ajustes que tuvo que implementar para aprovechar la ventaja de tener un jugador más tras la tarjeta roja directa de Cefré en el primer tiempo.

“Lo hicimos valer con la circulación de pelota y ocupando el ancho de la cancha. Pusimos jugadores con buen manejo,“ dijo Insúa.

“Primero entró Gonzalo [Maroni] y después [Agustín] Martegani para manejar la pelota y atacar buscando ganar el partido. Igual estando once contra once Independiente tuvo la pelota, pero no posibilidades de gol, jugamos de forma ordenada”.

Copa Sudamericana

El 20 de julio de 2023, el DIM y San Lorenzo tendrán la revancha de los 32avos de final de la Copa Sudamericana. Esta competición de fútbol ha entrado en su 22ª edición. Sirvió como competición de clubes secundaria de Sudamérica tras la Copa Libertadores, de forma similar a como la UEFA Europa League se relaciona con la Liga de Campeones en Europa.

Independiente del Valle , un equipo ecuatoriano, ganó la edición de 2022 del torneo. Sin embargo, como actualmente participa en la Copa Libertadores, no puede defender su título este año en la Copa Sudamericana.

Las eliminatorias de octavos de final están programadas del 11 al 20 de julio de 2023. En esta fase, los segundos clasificados de la fase de grupos se enfrentarán a los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores en una eliminatoria para determinar qué equipo avanza a octavos de final.

Los octavos de final tendrán lugar del 1 al 10 de agosto de 2023, y los 16 equipos restantes competirán en un formato de eliminación simple. Los ganadores pasarán a los cuartos de final, programados del 22 al 31 de agosto de 2023.

El partido final de la Copa Sudamericana entre los dos mejores equipos se celebrará en Montevideo, Uruguay, el 28 de octubre de 2023.