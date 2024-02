Israel estudia un borrador de tregua en Gaza, donde ya hay muertos por hambre extrema

Los ministros que conforman el gabinete de guerra de Israel votarán esta noche, según todas las previsiones y vía telefónica, si respaldan o no un borrador todavía muy abstracto para una posible tregua en Gaza, donde prosigue la urgencia humanitaria y falleció un bebé de dos meses por malnutrición, según fuentes del servicio de emergencias local.

Ayer viernes noche, se produjeron "avances significativos" en las negociaciones para una posible tregua e intercambio de presos palestinos por rehenes israelíes, según revelaron hoy a medios israelíes fuentes conocedoras de las conversaciones, que sin embargo, advirtieron de que todavía queda un largo camino.

Fuentes cercanas a Hamás aseguraron, no obstante, que mientras los gazatíes "sigan sufriendo hambre y desplazamiento y no puedan volver a sus casas en el norte no tiene sentido de hablar de ninguna tregua".

Pero el asesor de Seguridad Nacional israelí, Tzachi Hanegbi, confirmó hoy a la prensa local que el gabinete de guerra será informado en las próximas horas sobre lo discutido en París, y dijo que él también cree que “será posible avanzar”.

Seis semanas de tregua inicial

Entre los detalles filtrados sobre las conversaciones en París, el canal de noticias 12 israelí detalló hoy, al igual que otros medios, una primera fase en la que serían liberados unos 40 rehenes -mujeres, ancianos y enfermos- a cambio de una tregua inicial de seis semanas y entre 200 o 500 presos palestinos.

Los islamistas estarían dispuestos a seis semanas de tregua temporal siempre que "las conversaciones para un alto al fuego permanente" comiencen inmediatamente después, adelantó dos días atrás el líder de Hamás, Mousa Abu Marzouk, en una entrevista con la emisora ​egipcia Al Ghad.

El marco fijado para llegar a un acuerdo, según estas mismas fuentes, sería antes del comienzo del mes sagrado del Ramadán, cuyo inicio está previsto alrededor del próximo 10 de marzo, y que coincide con el plazo máximo dado por Israel para acordar un pacto o invadir Rafah, sur de la Franja.

En la reunión en París, estuvieron presentes los jefes de los servicios de inteligencia exterior e interior de Israel, el jefe de la CIA, Bill Burns, además del primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani y del jefe de inteligencia egipcio, Abbas Kamel.

Muere de hambre un bebé de dos meses

Mientras se negocia un urgente alto al fuego desde hace varias semanas, la situación humanitaria en el enclave palestino, sobre todo en el norte, es "extremadamente crítica", denunció ayer en un comunicado la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

"La situación de seguridad alimentaria en Deir al Balah (centro) y las gobernaciones del sur es particularmente grave, y la mayoría de la población padece hambre extrema", detalló la ONU, que advirtió que en Rafah "la situación es cada vez más preocupante" debido a los ataques por fuego israelí y por parte de población desesperada contra los camiones que intentan transportar alimentos.

La muerte por malnutrición de un bebé de tan solo dos meses, Mahmoud Fattouh, fue confirmada hoy por miembros del servicio de emergencias en la Franja, que intentaron salvarle la vida en el Hospital de Al Shifa, en la Ciudad de Gaza, a unos siete kilómetros del campamento de Jabalia.

El recién nacido "fue encontrado severamente malnutrido en la calle junto a su madre llorando, por no poder alimentarlo", explican en un vídeo al que ha podido acceder EFE dos miembros del equipo de emergencias y rescate del norte del enclave, bajo control de Hamás.

Tras 141 días de guerra por tierra, mar y aire, más de 29.600 gazatíes han muerto en la Franja, según datos del Ministerio de Sanidad, mientras que el Ejército israelí continúa atacando facciones palestinas y de Hamás tanto en el norte como en el sur en Jan Yunis, sin reportar bajas de alto rango entre las filas de los islamistas.

"Elige la vida de nuestros seres queridos", le piden esta noche al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cientos de manifestantes desde Tel Aviv -donde han sido repelidos con cañones de agua, según medios-, Haifa o Caesarea, donde además de la liberación de los 134 rehenes israelíes, también se han sumado peticiones de elecciones anticipadas.

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Herzi Halevi, reiteró hoy, tras una visita al norte de la Franja, que la presión militar sobre Hamás es “la acción más efectiva” para lograr un posible acuerdo de rehenes, después de que el primero y único hasta la fecha fuera alcanzado a finales de noviembre.