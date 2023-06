En la entrevista, Cameron mencionó su amistad de 25 años con Nargeolet: “Que haya muerto trágicamente de esta manera me resulta casi imposible de procesar”.

El director visitó el naufragio del Titanic mientras dirigía su épica película de 1997, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, y que se llevó 11 premios Óscar.

“Conozco el naufragio muy bien. De hecho, según mis cálculos, pasé más tiempo en el barco que su capitán en la época”, dijo el director.

El 26 de marzo de 2012, a las 7:52 a. m., hora local, James Cameron llegó al fondo de la fosa de las Marianas dentro del Deepsea Challenger, un sumergible de 7,3 metros diseñado para esta misión.

Alcanzó una profundidad de 10.898,4 metros, formando parte de la historia al convertirse en el cuarto descenso en la historia al abismo Challenger, el segundo tripulado y el primero en solitario.

Además, ha sido el único en dedicar hasta tres horas para explorar el fondo, recogiendo muestras de sedimento que revelaron microbios hasta entonces desconocidos.

En palabras de Cameron

“Madrugada en un mar negro como el azabache. Mi sumergible, el Deepsea Challenger, da bandazos y sacudidas a merced de las enormes olas del Pacífico”.

“En solo 35 minutos supero la profundidad a la que yace el Titanic, pues desciendo cuatro veces más rápido que en los sumergibles Mir rusos que usamos en 1995 en la filmación del famoso pecio para la película. Entonces me pareció que el Titanic se hallaba a una profundidad inconcebible y que descender hasta él era una aventura tan asombrosa como viajar a la Luna. Ahora, al dejar atrás esa profundidad, hago un gesto desenfadado con la mano. Un cuarto de hora después rebaso los 4 760 metros, la profundidad del acorazado Bismarck. En 2002, cuando exploraba sus restos, la bombilla de un foco implosionó con la fuerza de una granada justo al lado del casco de nuestro Mir; fue la primera vez que vivía una implosión en aguas profundas. Si el casco del Deepsea Challenger no resiste, ni me enteraré. Será un fundido en negro. Pero esto no sucederá. Para algo invertimos tres años en diseñar, forjar y mecanizar esta esfera de acero”.