$!Juzgan a un exguardia nazi de 100 años como cómplice de 3.518 muertes

Un tribunal en la ciudad alemana de Brandenburg an der Havel juzga desde hoy a un centenario exguardia de las SS acusado de complicidad en el asesinato de 3.518 prisioneros del campo de concentración nazi de Sachsenhausen, cerca de Berlín.

El exguardia, Josef Schutz, no quiso hacer comentarios sobre los hechos que se le imputan, señaló su abogado, Stefan Waterkamp, quien no obstante precisó que el hombre declarará mañana sobre su situación personal, siempre y cuando no tenga relación con las acusaciones, informan los medios.

Además: Video: Se cumplen 75 años de condenas a jerarcas nazis en Núremberg

El Fiscal Cyrill Klement se refirió durante la lectura de la acusación al asesinato sistemático de miles de prisioneros y de prácticas como fusilamientos en masa en recintos especiales, acciones de exterminio en cámaras de gas y muerte por debilitamiento y enfermedades.

“El acusado lo apoyó de manera consciente y deliberada, al menos con el meticuloso desempeño de la tarea de vigilancia como parte integral” de la maquinaria asesina, dijo.