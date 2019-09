La conversación que llevó al inicio del juicio político contra Donald Trump

Aquí, la transcripción completa en español de esa conversación:

Donald Trump: Felicitaciones por su gran victoria. Todos te hemos visto desde Estados Unidos e hiciste un trabajo estupendo. Viniste de atrás, alguien a quien no se le dio mucha importancia y terminaste ganando fácilmente. Es un fantástico logro. Enhorabuena.

Zelensky: Tiene toda la razón, señor presidente. Hemos ganado a lo grande y hemos trabajado duro para conseguirlo. Trabajamos mucho, pero me gustaría confesarle que tuve la oportunidad de aprender de usted. Usamos varias de sus destrezas y el conocimiento y fuimos capaces de utilizarlos como un ejemplo para nuestras elecciones, y sí, es cierto que fueron elecciones únicas. Estábamos en una situación única en la que fuimos capaces de lograr un éxito único. Puedo decirle lo siguiente: la primera vez, me llamó para felicitarme cuando gané mi elección presidencial, la segunda vez me llama ahora cuando mi partido ganó las elecciones parlamentarias. Creo que debería candidatearme más a menudo para que pueda llamarme más a menudo y podamos hablar por teléfono más seguido.

Trump: (Ríe) Esa es una muy buena idea. Creo que tu país está muy contento con eso.

Zelensky: Bueno, sí, a decir verdad estamos tratando de trabajar duro porque queríamos drenar el pantano aquí en nuestro país. Trajimos a mucha gente nueva. No los viejos políticos, no los típicos políticos, porque queremos un nuevo formato y un nuevo tipo de gobierno. Eres una gran maestro para nosotros en eso.

Trump: Bueno, es muy amable de tu parte decir eso. Hemos hecho mucho por Ucrania. Hicimos un gran esfuerzo durante mucho tiempo. Mucho más de lo que hicieron los países europeos, que deberían estar ayudándote más de lo que lo hacen. Alemania no hace casi nada por ti. Todo lo que hacen es hablar y creo que es algo sobre lo que deberías preguntarles. Cuando estuve hablando con Angela Merkel... ella habla de Ucrania pero no hace nada. Muchos de los países europeos son iguales. Creo que es algo que deberías revisar, pero los Estados Unidos han sido muy, muy buenos con Ucrania. Yo no diría que es recíproco necesariamente porque están sucediendo cosas que no lo son pero los Estados Unidos han sido muy, muy, muy buenos.

Zelensky: Sí, tienes toda la razón. No sólo el 100%, en realidad el 1000%. Pero puedo decirte lo siguiente: hablé con Angela Merkel y me reuní con ella. También conocí y hablé con Macron... y les dije que no están haciendo tanto como tienen que estar haciendo en los asuntos de las sanciones. No están aplicando las sanciones. No están trabajando tanto como deberían trabajar con Ucrania. Resulta que, aunque lógicamente la Unión Europea debería ser nuestro socio más grande, pero técnicamente, los Estados Unidos son hoy un socio más grande que la Unión Europea y estoy muy agradecido por eso, porque los Estados Unidos están haciendo mucho por Ucrania. Mucho más que la Unión Europea, especialmente en lo que tiene que ver con sanciones a la Federación Rusa. También quiero agradecerle por su gran apoyo en el área de defensa. Estamos dispuestos a seguir cooperando en los próximos pasos. Específicamente estamos casi listos para comprar más jabalinas (misiles) de los Estados Unidos con fines de defensa.

Trump: Me gustaría que nos hicieras un favor porque nuestro país ha pasado por mucho y Ucrania conoce mucho sobre eso. Me gustaría que descubrieras lo que pasó con todo esta situación en Ucrania, hablan de Crowdstrike .... Creo que tienes a gente valiosa... Hay muchas cosas que sucedieron, toda la situación... Creo que te estás rodeando con algunas de las mismas personas. Me gustaría que el Procurador General lo llamara a usted o a su gente y me gustaría que llegara al fondo del asunto. Como usted dijo ayer, toda esa tontería terminó con una actuación muy pobre de un hombre llamado Robert Mueller, una actuación incompetente, pero dicen que gran parte de ella empezó con Ucrania. Cualquier cosa que puedas hacer, es muy importante que lo hagas si es posible.

Zelensky: Sí, es muy importante para mí y por todo lo que acaba de mencionar antes. Para mí, como Presidente, es muy importante y estamos abiertos a cualquier cooperación futura. Estamos dispuestos a abrir una nueva página sobre la cooperación en las relaciones entre los Estados Unidos y Ucrania. Con ese fin, acabo de convocar a nuestro embajador en los Estados Unidos y será reemplazado por un embajador muy competente y experimentado que trabajará arduamente para asegurar que nuestras dos naciones se acerquen. También me gustaría, y espero que mantenga su confianza y mantener relaciones personales con usted para que podamos cooperar aún más. Personalmente, le diré que uno de mis asistentes habló con el Sr. Giuliani hace poco y esperamos que el Sr. Giuliani pueda viajar a Ucrania y que nos reunamos una vez que llegue a Ucrania. Sólo quería asegurarte una vez más que no tienes más que amigos a nuestro alrededor. Me aseguraré de rodearme de las mejores y más experimentadas personas. También quería decirte que somos amigos. Somos grandes amigos y usted Sr. Presidente tiene amigos en nuestro país, así que podemos continuar nuestra asociación estratégica. También tengo la intención de rodearme de grandes personas y, además de esa investigación, garantizo, como Presidente de Ucrania, que todas las investigaciones se realizarán de forma abierta y franca. Eso te lo puedo asegurar.

Trump: Bien porque escuché que tenías un fiscal que era muy bueno y que fue quitado y eso es muy injusto. Mucha gente está hablando de eso, de la forma en que quitaron a tu muy buen fiscal y tuviste a algunas personas muy malas involucradas. El Sr. Giuliani es un hombre muy respetado. Era el alcalde de Nueva York, un gran alcalde, y me gustaría que te llamara. Le pediré que lo llame junto con el Fiscal General. Rudy sabe mucho de lo que está pasando y es un tipo muy capaz. Si pudieras hablar con él, sería genial. La ex embajadora de los Estados Unidos, la mujer, era un mal asunto y la gente con la que estaba tratando en Ucrania también, así que sólo quiero que lo sepan. El otro asunto, se habla mucho del hijo de Biden, que Biden detuvo la acusación y mucha gente quiere enterarse de eso, así que cualquier cosa que se pueda hacer con el Fiscal General sería genial. Biden anduvo por ahí alardeando de que había detenido a la fiscalía, así que si puedes investigarlo... Suena horrible

Zelensky: Quería hablarte del fiscal. En primer lugar, entiendo y estoy bien informado sobre la situación. Ya que hemos obtenido la mayoría absoluta en nuestro Parlamento, el próximo fiscal general será 100% mío, mi candidato, que será aprobado por el parlamento y comenzará como nuevo fiscal en septiembre. Él o ella estudiará la situación, específicamente a la compañía que usted mencionó. La cuestión de la investigación del caso es en realidad la cuestión de asegurarnos de restaurar la transparencia, por lo que nos encargaremos de ello y trabajaremos en la investigación del caso. Además de eso, le pediría si tiene alguna información adicional que pueda proporcionarnos, sería muy útil para la investigación asegurarnos de que administramos bien justicia en nuestro país. Con respecto a la Embajadora en los Estados Unidos de Ucrania, según recuerdo, su nombre era Ivanovich. Fue estupendo que fueras la primera persona que me dijo que era una mala embajadora, porque estoy 100% de acuerdo contigo. Su actitud hacia mí estaba lejos de ser la mejor, ya que admiraba al Presidente anterior y estaba de su lado. Ella no me aceptó como nuevo Presidente lo suficientemente bien.

Trump: Bueno, ella va a pasar por algunas cosas. Haré que el Sr. Giuliani te llame y también haré que el Procurador General Barr te llame y llegaremos al fondo de la cuestión. Estoy seguro de que lo resolverás. Escuché que el fiscal fue tratado muy mal y que era un fiscal muy justo, así que buena suerte con todo. Pronostico que tu economía va a mejorar cada vez más. Tienes muchos activos. Es un gran país. Tengo muchos amigos ucranianos, su gente es increíble.

Zelensky: Me gustaría decirle que yo también tengo bastantes amigos ucranianos que viven en los Estados Unidos. En realidad, la última vez que viajé a los Estados Unidos me quedé en Nueva York cerca de Central Park y me quedé en la Trump Tower. Hablaré con ellos y espero volver a verlos en el futuro. También quería agradecerle su invitación a visitar los Estados Unidos, específicamente Washington, DC. Por otra parte, también quería asegurarle que nos tomaremos muy en serio el caso y que trabajaremos en la investigación. En cuanto a la economía, hay mucho potencial para nuestros dos países y una de las cuestiones que es muy importante para Ucrania es la independencia energética. Creo que podemos tener mucho éxito y cooperar con los Estados Unidos en materia de independencia energética. Ya estamos trabajando en la cooperación. Estamos comprando petróleo estadounidense, pero tengo muchas esperanzas de que se celebre una reunión en el futuro. Tendremos más tiempo y más oportunidades para conocernos mejor. Me gustaría agradecerles mucho su apoyo.

Trump: Bien. Bueno, muchas gracias y se lo agradezco. Le diré a Rudy y al Fiscal General Barr que llamen. Gracias. Cuando quiera venir a la Casa Blanca, no dude en llamar. Nos das una fecha y lo solucionaremos. Estoy deseando ver-te.

Zelensky: Muchísimas gracias. Estaría encantado de ir y de conocerte mejor personalmente. Espero con interés nuestra reunión y también me gustaría invitarlo a visitar Ucrania y venir a Kiev, que es una ciudad hermosa. Tenemos un her-moso país que le dará la bienvenida. Por otra parte, creo que el 1 de septiembre estaremos en Polonia y podremos re-unirnos allí, ojalá. Después de eso, sería una buena idea que vayamos a Ucrania. Podemos tomar mi avión o podemos tomar el suyo, que probablemente sea mucho mejor que el mío.

Trump: Ok, podemos pensar en eso. Espero verlo en Washington y quizás en Polonia, porque creo que estaremos allí en ese momento.

Zelensky: Muchas gracias, Sr. Presidente.

Trump: Felicitaciones por el fantástico trabajo que has hecho. Todo el mundo estaba mirando. no creo que haya sido tan sorpresivo, pero felicitaciones.

Zelensky: Gracias Sr. Presidente. Adiós.