La desesperada súplica de una colombiana para traer el cuerpo de su esposo fallecido en EE. UU.

María Fernanda Pinto, oriunda de Chinú, Córdoba, vive un angustiante drama tras la repentina muerte de su esposo, Manuel Peña, en San Francisco, Estados Unidos.

Ambas familias, con el corazón roto, han recurrido a las redes sociales para solicitar ayuda financiera y reunir los 25 millones de pesos necesarios para repatriar los cuerpos de sus seres queridos.

El fatal desenlace ocurrió el pasado 25 de diciembre, cuando María Fernanda recibió la trágica noticia de la muerte de su esposo, quien se encontraba en busca de oportunidades en el sueño americano. "Me llamaron y me dicen que le dio un infarto. No sabemos qué pasó. No nos han dado ningún parte médico", comparte con tristeza la esposa.

Manuel y María Fernanda, quienes llevaban 12 años de vida en común, contrajeron matrimonio el 24 de diciembre de 2019 y eran padres de tres hijos pequeños. En busca de una vida más estable y con el objetivo de brindar un mejor futuro a su familia, Manuel decidió emigrar a Estados Unidos en octubre del año pasado. Su viaje estuvo marcado por desafíos y momentos difíciles, según relata María Fernanda, quien recibía comunicación constante de su esposo.