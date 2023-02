La historia de Rebecca Sprößer, la alemana de la polémica por el esquema de protección que le asignó la UNP

El nombre de la alemana Rebecca Sprößer volvió a ser motivo de polémica en Colombia luego de conocerse que la extranjera, que regresó al país a comienzos de este mes tras ser expulsada en 2021, le fue asignado un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) porque, según la entidad, sufre un “riesgo inminente”.

Pero, ¿quién es la mujer que está en medio de la controversia? Rebecca Sprößer, de 36 años, quien fuera una destacada azafata de la aerolínea Lufthansa, llegó a Cali en marzo de 2021 tras un periplo por Bogotá, Helsinki, Ciudad de México y Buenos Aires.

Su gusto por la salsa la ancló a Cali, donde halló una academia en la que perfeccionó los pocos pasos que sabía. Un par de meses después, su cotidianidad cambió en medio de la protesta social que se tomó las calles de la ciudad y fue ahí donde la extranjera, que pasó por las aulas de University Hochschule Rheinmain para formarse también en periodismo, administración de empresas e ingeniería Industrial, conoció a los integrantes de la Primera Línea que se tomaron Puerto Rellena, que en ese momento pasó a ser Puerto Resistencia.

Allí pasó varias semanas documentando, a través de redes sociales, las incidencias del paro. Se convirtió en una más y de hecho, comenzó a salir con uno de los líderes de la protesta, Jhoan Sebastián Bonilla, quien murió en extrañas circunstancias el 22 de julio de 2021 cuando se encontraba en un parque con la joven alemana.

Según el testimonio de la mujer, Bonilla murió intentando defenderla, pues interpuso su humanidad para evitar que la alemana recibiera los 13 balazos que acabaron con su vida.

“Ayer en la noche me vi con un amigo para trabajar en algunos temas del paro. Estábamos sentados afuera en un lugar público y de pronto y sin hablar vino un sujeto y nos disparó a corta distancia. No dejó de disparar hasta que su arma se quedó sin tiros (...) Él recibió 13 impactos de balas en todo el cuerpo, 3 de ellos en la cabeza y varios en el pecho. Yo solamente recibí raspones de los proyectiles que le salieron de su cuerpo. Además, tuve mi maletín frente de mí y por las dos condiciones me llegaron con mucha menos fuerza e impacto”, narró la extranjera en sus redes sociales.

Días después de la muerte del joven, el Gobierno de Iván Duque ordenó la expulsión de Rebecca Sprößer aduciendo “mantener el orden y la seguridad nacional” y “buscando salvaguardar la integridad” de la mujer.

Según Migración Colombia, las actividades que estaba haciendo Sprößer en Cali excedieron los permisos de turismo. Así las cosas ella no podía ingresar al país durante 10 años. La alemana abordó un vuelo con destino a Frankfurt, su ciudad natal, el 27 de julio de 2021.

Dos años después regresó a Cali, ciudad de donde ya no quiere marcharse.

Migración Colombia explicó que con el nuevo gobierno “resolvió revocar la expulsión” pues Sprößer “regresó al país a cerrar el duelo y a visitar a la familia de Johan Sebastián Bonilla, quien fuera su compañero y prometido”.

La historia de la alemana, su incursión en la Primera Línea y su romance con uno de los líderes de ese grupo llamaron la atención del exsenador Gustavo Bolívar, quien escribirá un libro inspirado en la mujer que se llamará “Amor a primera línea”.

