Lo confieso: perdí la cuenta de las veces que se me han salido las lágrimas leyendo el periódico, escuchando la radio o viendo los noticieros.

La última vez que me embargó la tristeza fue a finales de septiembre del año pasado cuando mi familia regresó a Colombia después nuestras vacaciones. Ahora esa tristeza me parece lejana porque cada vez que veo las historias terribles del Coronavirus me estremezco y pienso si algún día las personas que están tomando la cuarentena a la ligera se darán cuenta que estamos en emergencia y no en vacaciones colectivas.

Lloré cuando oí en radio una enfermera del hospital de Brescia diciendo que la muerte de las personas contagiadas es angustiosa porque, a diferencia de otras enfermedades, el Coronavirus no las induce a la inconsciencia. Mueren solas y lúcidas, sabiendo que se están ahogando y por eso piden ayuda con el poco oxígeno que les queda.

Lea además: Una bumanguesa en la “zona cero” del Coronavirus en Italia

La misma enfermera dijo que tantas veces la videollamada a los familiares del abuelo que quiere despedirse de sus nietos. También duele saber que la única compañía que las víctimas tendrán en su viaje hacia el horno crematorio es una foto que alguien logró meter en el ataúd... Imposible ser inmune a tanto dolor.

Cómo no pensar a las fotos de recién nacidos que llevan puestos pañales a los cuales les dibujaron un arcoíris y les escribieron “todo saldrá bien”. Cómo no conmoverse cuando desde mi balcón participo en los flash mob, entonando el himno de Italia con orgullo y amor patrio, aplaudiendo lo más fuerte que puedo para agradecer a todo el personal médico y paramédico y a la Protección Civil por los esfuerzos sobrehumanos que están haciendo para protegernos o cuando leo que pizzerías y restaurantes donan las comidas ordenadas por los médicos en señal de reconocimiento y que en las calles aparecen carteles grandes agradeciéndoles o cuando veo que no hemos escatimado en esfuerzos para contribuir en la recolecta de fondos para comprar respiradores y dotar las salas de terapia intensiva.

“Una vez la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro que la tormenta haya terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta no serás la misma persona que entró en ella...”, como lo sentenció el escritor japonés Haruki Murakami.