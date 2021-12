"No somos las mujeres de hace veinte años, que se sentaban en casa (como les obligaba) el régimen talibán anterior", advierte Mohammadi. Entonces una mujer sólo podía salir de la vivienda acompañada por un hombre de la familia y eran relegadas a las labores del hogar, sin poder realizar otros trabajos.

Las activistas convocaron a Efe en un pequeño bajo en un barrio de la capital, y pidieron que no portáramos nada que nos hiciera parecer periodistas. Entramos. Había esperando un puñado de mujeres sentadas en un sofá, pero pronto, en un goteo constante, comenzaron a aparecer más, hasta una veintena, y el entusiasmo fue en aumento.

Un movimiento espontáneo

El rostro más conocido de esta última protesta es el de Deeba Farhamand, fundadora y directora ejecutiva de una ONG local que presta asistencia a niños huérfanos y viudas, y que remarca a Efe que son parte de un movimiento espontáneo sin ansias políticas que se manifiesta por sus derechos desde el pasado 2 de septiembre, bajo el nombre de Grupo de Unidad y Solidaridad de Mujeres Afganas.

Se trata de su séptima protesta a puerta cerrada, algo que hacen "con cautela", ya que, asegura, algunas de sus compañeras ha sido asesinadas y muchas reciben "llamadas amenazantes, mensajes de números desconocidos en los que nos amenazan, a veces nos piden nuestras direcciones haciéndose pasar por medios de comunicación".

"Debido a esta situación difícil y amenazante, solo están aquí unos pocos miembros de nuestra formación, no podemos invitarlas a todas (...) Si invitamos a unas pocas, en caso de incidentes no deseados, perderemos menos miembros, ya que fuimos testigos de cómo los talibanes dispararon directamente contra nosotras. Creemos que si se pierden algunos miembros, (...) las hermanas restantes del grupo no deben detener esta misión, deben continuar", sentencia.

Un ejemplo de esa determinación es Khatool Farhood, una antigua maestra que trabajaba en el Ministerio de Educación, y que aunque ha sufrido en lo personal por su activismo, no se detiene: estaba embarazada y perdió a su bebé al caerse durante una manifestación tras recibir un golpe de los talibanes, y más tarde su marido la "repudió, no quería que fuera una feminista", asegura a Efe.

Luego tuvo que huir de su hogar al ser localizada por los islamistas. Se escondió en el tejado, desde donde vio cómo los talibanes llamaban a su puerta, pero logró huir oculta bajo el burka de una vecina. Lo grabó todo en su móvil, como muestra a Efe.

"Estoy lista para dar mi vida por esto, por la libertad de las mujeres", sentencia Farhood.