Las plantas utilizan relojes circadianos para afrontar condiciones extremas como sequía

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences revela un emocionante hallazgo: las plantas utilizan sus relojes circadianos para regular su respuesta a los cambios de agua y salinidad, permitiéndoles enfrentar situaciones extremas como la sequía.

El estudio, liderado por la Facultad de Medicina de Keck de la Universidad del Sur de California (USC), destaca cómo las plantas, atrapadas en su sitio y sin capacidad para moverse en busca de agua o lejos de suelos salinos, han evolucionado para adaptarse exquisitamente a su entorno. Utilizan sus relojes circadianos para medir y ajustar su respuesta a los cambios ambientales, un proceso vital para su supervivencia.