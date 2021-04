Lo que hay detrás de la viral campaña ‘Save Ralph’ contra las pruebas cosméticas en animales

#SaveRalph es un poderoso cortometraje de animación stop-motion producido por Humane Society International, con un elenco multinacional estelar que incluye a Taika Waititi, Ricky Gervais, Zac Efron, Olivia Munn, Pom Klementieff, Rodrigo Santoro, Tricia Helfer entre otros reconocidos talentos de Hollywood.

“Presentamos a Ralph, el nuevo conejito portavoz de la campaña mundial para prohibir las pruebas en animales para cosméticos”, dice la HSI (por sus siglas en inglés) en la descripción del video.

Ralph (Taika Waititi) está siendo entrevistado para un documental mientras realiza su rutina diaria como “evaluador” en un laboratorio. En medio de la entrevista, aunque animado, cuenta los vejámenes a los que se ve sometido en su ‘trabajo’, mientras testean en él productos cosméticos.

“La campaña #SaveRalph de HSI aborda la crueldad de las pruebas con animales de una manera original e inesperada, utilizando la historia de un conejito para arrojar luz sobre la difícil situación de innumerables conejos y otros animales en laboratorios de todo el mundo”, dijo la HSI.

Si bien Ralph está animado, las miserias que soporta en el cortometraje están lejos de ser compensadas. Como dice Spencer Susser, director de Save Ralph, "Es muy importante que Ralph se sienta real porque representa a innumerables animales reales que sufren todos los días".

Frente a la cámara, y con una cara demacrada, Ralph puntualiza “solo me gustaría decirles a todos los que aún compran cosméticos probados en animales, como delineador de ojos, champú, crema de protección solar, prácticamente todos los productos que hay en tu baño...Bueno, sin ti y los países que permiten la experimentación con animales, me quedaría sin trabajo. Estaría en las calles. Bueno, no tanto en las calles, más bien en un campo, supongo. Ya sabes: como un conejo normal”.

Una lista de celebridades e influyentes poderosos colaboraron con Humane Society International en la realización de Save Ralph.

Además de Waititi como Ralph y Gervais como entrevistador, la película tiene a Zac Efron como Bobby, Olivia Munn como Marshmallow, Pom Klementieff como Cinnamon y Tricia Helfer como Cottonballs.

La campaña está enfocada en 16 países, incluidos Brasil, Canadá, Chile, México, Sudáfrica y 10 naciones del sudeste asiático con más organizaciones asociadas.

Tras la publicación del video, cientos de miles de usuarios de redes sociales no solo han compartido el video de Ralph sino además una lista oficial de marcas que todavía testean sus productos en animales.

Incluyen también un link de la organización Peta (Personas por el Trato Ético de los Animales) que contiene la lista de las compañías que han certificado su sello de ‘Libre de crueldad animal’ en sus operaciones y productos.

Se estima que son más de 2.000 marcas de belleza “libres de crueldad animal” están disponibles en todo el mundo, incluidas Lush, Garnier, Dove, Herbal Essences y H&M.

Estas empresas producen productos seguros mediante el uso de ingredientes con un historial de uso seguro junto con herramientas de evaluación de la seguridad sin animales.