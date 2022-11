Lo que se sabe del autor de masacre en supermercado de Estados Unidos

Según explicó Mark Soleski, jefe de policía de Chesapeake, la localidad de Virginia donde se produjo el suceso, cuando los agentes llegaron al supermercado, pocos minutos después de la primera llamada de emergencia, se encontraron al tirador ya muerto por un disparo que, creen, se hizo así mismo.

Soleski confirmó los seis fallecidos -siete con el autor- y cuatro heridos que están ingresados en hospitales de la zona.

El jefe de policía explicó que el autor del tiroteo utilizó una pistola para disparar y no dio más detalles sobre él, salvo que era un hombre y empleado de la cadena Walmart, pero no pudo confirmar si era supervisor ni si se encontraba trabajando en ese momento.

Sin embargo, hay testigos que ya confirman ese detalle. En declaraciones a la cadena ABC, Briana Tyler, una empleada de la tienda, dijo que su supervisor entró en la sala de descanso de los empleados y abrió fuego contra ellos.

"No dijo una palabra, no dijo nada, solo apareció y empezó a disparar", dijo esta testigo, que aseguró que el tirador no apuntaba a nadie en especial sino que disparaba al primero que tenía a la vista.

"Era el supervisor sobre el que todo el mundo tenía, ya sabe, algo que decir", dijo del tirador esta testigo, quien en cualquier caso señaló que "nada" apuntaba a que pudiera acabar cometiendo un crimen de este tipo.

La Policía fue alertada de los hechos a las 22.12 hora local del martes (03.12 GMT del miércoles), cuando el supermercado Walmart todavía se encontraba abierto.

Una cuarentena de vehículos de emergencias se desplazaron hasta el lugar, en el que también se desplegó un enorme operativo policial, que permanece en la tienda por la mañana.

El jefe de policía insistió en la rueda de prensa en que habrá que procesar todas las pruebas y hablar con los testigos antes de poder dar más detalles.