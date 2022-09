Los cinco escándalos reales a los que Isabel II tuvo que hacerle frente

Ser una figura tan importante a nivel mundial es una tarea digna de admirar, sobre todo cuando tienes paparazzis por todos lados y gente queriendo conocer los secretos más íntimos de tu familia.

Con más de 70 años en el trono, la reina Isabell II, encabezó portadas con noticias controversiales sobre su familia; Infidelidades, racismo, accidentes, divorcios y hasta bulimia.

Hoy recopilamos las 5 polémicas más sonadas en su eterno mandato; desde la más reciente, hasta el último rincón del baúl de los recuerdos.

El accidente del Duque en 2019

El duque de Edimburgo se vio envuelto en un aparatoso accidente de tráfico. Sin embargo, la noticia tomó otro rumbo, cuando notaron que en el vehículo también viajaban otras dos mujeres con un bebé, además que fue de gran sorpresa que el monarca siguiera al volante con 97 años.

Lady Di abre la caja de Pandora

En agosto de 1997, la tragedia tras la muerte de Diana de Gales (la primera esposa del príncipe Carlos) conmocionó al mundo, y fueron muchas las teorías conspirativas sobre su muerte.

La caja de Pandora, según la mitología, fue un cofre que ocultaba todos los males del mundo, esto fue muy similar a lo que Diana sacó a relucir en 1995, en una entrevista para la BBC, desahogó todo el sufrimiento que tenía atorado en la garganta.

La mujer declaró el acoso que sentía por la prensa de ese entonces, lo duro que fue para ella que Carlos le pidiera divorcio, sus trastornos alimenticios y su infidelidad con el instructor de montar a caballo, razón por la que se comenzó a cuestionar la paternidad de Carlos sobre Harry.

Meghan Markle, la manzana de la discordia

Si alguien disparó la controversia mediática, esa sin lugar a dudas fue Meghan Markle. Desde el momento en que esta mujer puso un pie en la realeza, las polémicas han estado presentes.

La exactriz estadounidense, y esposa del príncipe Enrique, nunca se llevó bien con Kate Middleton (duquesa de Cambridge​​ y esposa del príncipe Guillermo). Esto se supo a través del libro “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”, según el manuscrito, la exactriz de Hollywood tenía envidia de Kate y odiaba que la compararan con su concuñada, a quien la familia tenía en un concepto de “mujer perfecta”, a diferencia de Meghan.

La vida de excesos del príncipe Harry

Ser proveniente de la familia real es todo un privilegio, pero también una gran carga que no todos pueden asumir con responsabilidad. El príncipe Harry fue uno de los solteros más codiciados, y también el nieto más problemático. Estuvo en rehabilitación debido a sus fiestas con exceso de alcohol y marihuana.

Sus polémicas han sido tan grandes, que hasta The Sun, publicó imágenes suyas desnudo en Las Vegas, la foto le dio la vuelta al mundo. Según explicó, muchos de sus problemas se derivan de la muerte de su madre, Laddy Di ¿Será esa la razón por la que se posiciona en el sexto lugar de la lista de espera por el trono?

La infidelidad de Carlos y Camila

Tras la muerte de Isabel II, Carlos Gales se convierte en el heredero del trono, y Camila Cornualles en la reina Consorte (título otorgado a la esposa de un monarca). Sin embargo, esta pareja tuvo su pasado oscuro. En una conversación filtrada entre Camila y Carlos, se conoció una infidelidad que ocurrió cinco años después de su boda. La difunta Diana incluso llegó a afirmar que “éramos tres en ese matrimonio, así que estaba un poco abarrotado”.