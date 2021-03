El Departamento de Policía de Boulder identificó ayer por la mañana a las 10 personas que perdieron la vida en el tiroteo dentro del supermercado King Soopers, incluido un oficial de policía de Boulder que fue primero en llegar al supermercado en el estado de Colorado, Estados Unidos.

Talley, de 51 años y padre de siete hijos, fue de los primeros en llegar al supermercado y murió durante el tiroteo. El resto de los fallecidos fueron Denny Strong, de 20 años; Neven Stanisic, de 23; Rikki Olds, de 25; Tralona Bartkowiak, de 49; Suzanne Fountain, de 59; Teri Leiker, de 51; Kevin Mahoney, de 61; Lynn Murray, de 62; y Jody Waters, de 65.

Ahmad Al Aliwi Alissa, de 21 años, se paró junto a un anciano al que había disparado en el estacionamiento del supermercado King Soopers y disparó más balas contra la víctima mientras el personal del lugar observaba con horror.

Los empleados y algunos compradores del supermercado huyeron por las escaleras de la tienda para esconderse en la trastienda mientras el sospechoso deambulaba por el supermercado, según una declaración jurada para una orden de arresto.

Se escuchó una serie de disparos y gritos, pero luego silencio, solo roto por la música de la tienda y el timbre de los teléfonos.

Sonaba como si el atacante estuviera justo afuera de su puerta cuando lo escuchó decirle a las autoridades: “Me rindo. Estoy desnudo”. El sospechoso estaba sin ropa y sangrando por una herida de bala en la pierna.

Según las autoridades de Colorado, Alissa tenía un rifle de asalto AR-15 y una pistola semiautomática que compró la semana pasada, aunque no está claro si usó ambas en el ataque, informó el diario The New York Times.