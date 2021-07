Epidemiólogos y especialistas en el tema, advierten de las faltas o transgresiones que la gente suele cometer luego de recibir el biológico. Aquí un listado de las más frecuentes para tener en cuenta.

1- Creer que una dosis es suficiente

Según el epidemiólogo, Rayan El Barkachi, uno de los errores más comunes de la gente, es creer que una sola dosis es suficiente para generar defensas contra el virus.

De hecho, explicó, la primera dosis de la vacuna da aproximadamente, por un lapso de tiempo no muy largo, el 60 % del cubrimiento de anticuerpos o células T.

La importancia de la segunda dosis radica en que las variantes que ha tenido el virus puede que no estén cubiertas por ese porcentaje.“Si se pone solo la primera dosis puede tener algún grado de defensa, pero quizás no para las nuevas variantes. Entonces lo deja en un riesgo muy parecido al de una persona que no se haya vacunado; por eso, la necesidad de la segunda dosis”, aclaró.

2- Prestar atención a falsos mitos

La otra barrera que dificulta que la gente acceda a la vacunación es la creencia de que el inmunológico puede generar afecciones o daños en su organismo.

El especialista reiteró que el esquema completo de vacunación, lo que busca es disminuir la posibilidad de que si se adquiere el virus se enferme de manera grave o tener tales complicaciones que pueda morir. No obstante, no lo exime de contagiarse.De ahí que se deban mantener las medidas de bioseguridad.

“Usted puede tener el virus, pero pueda que no tenga síntomas o que estos sean muy leves, y puede contagiar a otras personas. Mientras no se logre vacunar masivamente a la población para generar una inmunidad de rebaño no se van a poder relajar las medidas de bioseguridad”, manifestó.

En Colombia para lograrlo se requiere vacunar 37 millones de personas.

3- Aunque tenga las dos vacunas, aún puede transmitir el covid

La epidemióloga Lyda Osorio aseguró que es un error pensar que la vacuna por sí sola puede controlar la transmisión de la pandemia.

El llamado de atención no fue solo para la población, sino también para las autoridades de salud.

“Para mí el principal error es pensar que solo una estrategia como la vacunación es suficiente para controlar la pandemia, porque si bien la vacuna es muy importante, necesitamos todas las otras medidas”, indicó.

Se refiere al uso correcto del tapabocas, distanciamiento social y lavado continuo de manos.Otro error frecuente de algunas personas es creer que, aunque no se vacunen, están protegidas porque los demás ya lo hicieron.

Para la especialista esto no es suficiente porque, aunque la gente haya recibido la primera y segunda dosis, - dependiendo el tipo de vacuna -, pueden contraer la enfermedad y transmitirla.

“Otra falta o error es pensar que si yo estoy vacunado estoy bien, cuando realmente lo que necesitamos es pensar en colectivo, porque lo que es mejor para mí es mejor para todos. Necesitamos tener una conciencia colectiva”, reiteró.

4- Pensar que alcanza protección total

Igualmente, pensar que con la primera o segunda dosis ya alcanzaron una protección del ciento por ciento, también es otro error, ya que la vacuna protege contra enfermedades graves, pero no se sabe qué personas, a pesar de tener el esquema completo, puedan desarrollar complicaciones. Además, se desconoce cuánto tiempo dura la inmunidad o protección de la misma.

“Ni con una, ni con dos dosis estamos protegidos al 100 %. Esto depende de la constitución de cada persona porque cada individuo reacciona diferente tanto a la infección como a la vacuna, por lo tanto, puede o no desarrollar protección”, explicó Osorio.

Según los estudios, la mayoría de las personas desarrollan esa protección, pero no se sabe hasta cuándo porque depende también de las variantes que vayan llegando al país.

Es importante, enfatizó, ser conscientes del error de asumir que porque ya se vacunaron no van a tener ningún tipo de riesgo. La única manera de saberlo sería realizándose una prueba de sangre, pero este examen no existe todavía.

5- “Ponerse más de dos dosis no protege más”: Error

Jorge Enrique Gómez, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología y del grupo consenso de vacunación, advirtió que otro error es pensar que ponerse más dosis protege más.

“Primero porque esto no es cierto, sobre todo en las personas que ya tuvieron la infección, para las cuales está recomendada una sola dosis porque ya tenemos muchos datos de que la duración de la inmunidad es suficiente”, recalcó.

Explicó que cuando se coloca una dosis en una persona que fue previamente infectada, esta funciona como un refuerzo.No obstante, fue claro en señalar que estos refuerzos no deben ser aplicados poco tiempo después de haber superado la enfermedad.

“Es importante esperar tres meses mínimo para ponerse la vacuna, porque podría presentar mayor malestar, dolor, fatiga o más fiebre”.

Además, la persona podría presentar problemas de anergia que es cuando se paraliza el sistema inmunitario.

Enfatizó que es muy importante ponerse la segunda dosis para tener una protección completa.

Para los epidemiólogos la única manera de estar a salvo de la enfermedad es lograr la inmunidad de rebaño, cosa que está aún lejos de suceder; pero también aplicar muchas estrategias de forma paralela, no solo la vacuna, como el aislamiento de los enfermos, el cuidado personal y colectivo, y demás medidas de bioseguridad.