Frustración por no haber rescatado a ninguna persona con vida dentro de las ruinas de las Torres Gemelas; trauma por ver escenas de pánico de gente huyendo, sin poder respirar o lanzándose al vacío desde los rascacielos; y duelo de aceptar la profunda pérdida que tantas personas experimentaron ese día.

‘Nos salvamos de morir’

“Nos devolvieron a empujones, veíamos cómo las personas se tiraban unas sobre otras cuando empezó a correr el rumor incluso dentro de las Torres Gemelas (...) de un atentado terrorista”, narra el bombero, quien confiesa que eso lo salvó. “El instinto de vida te va a impulsar a hacer cosas que luego pensarás en cómo las hiciste, la adrenalina es capaz de inundar tu cerebro y no dejarte razonar”, señala.

Marulanda respondió al llamado de entrar en acción, llegó a la zona de Manhattan en metro, se reunió con un equipo de bomberos que lo estaba esperando. Intentó subir por las escaleras de la Torre Norte impactada, pero una turba de gente no se lo permitió.

Caos y terror

Le tocó correr por su vida, no podía respirar por el material particulado, la lluvia de piedras y la nube de polvo en el momento que cae todo. “Ese fue otro momento de pánico que pensamos que iba a ser el último”, admite el bombero colombiano.

“Fue una frustración muy grande, porque nosotros teníamos la intención de ir a rescatar víctimas, desenterrarlas y de poderlas entregar a sus familiares. Pero todo cambió cuando se cayeron las Torres, porque no pudimos rescatar a nadie con vida”, se lamenta.

Como rescatista, asegura que había estado en desastres por caída de avión e incendios, pero nunca de tal magnitud como lo vivido en los atentados a las Torres Gemelas.

Algo que aprendió de esta tragedia, es que la vida es corta y no hay tiempo para el odio. “Yo pienso que es más fácil perdonar y empezar de nuevo”, concluye con una reflexión Luis Eduardo Marulanda.

Trabajó 95 días en la Zona Cero

Luis Eduardo Marulanda estuvo en la Zona Cero durante 95 días trabajando en la remoción de escombros y la recuperación de cadáveres.

“Para cuando las Torres cayeron y se controló el fuego ya no necesitábamos traje de acercamiento al fuego. Usábamos unos simples jeans en ‘tyvek’ que son overoles de los que utiliza el personal médico. Nos ayudaba más el estado de confort de nosotros y de dar un mejor rendimiento”, explica.

Trabajar en condiciones tan extremas y en medio de una nube tóxica generó secuelas. Se estima que al menos 1.100 personas han muerto después de los atentados, muchos de ellos rescatistas, bomberos y voluntarios. Afortunadamente no fue el caso del bombero colombiano. Fue muy consciente de usar los equipos de protección personal. Nunca negoció quitarse la máscara, “yo creo que eso fue lo que a mí me produjo que no llegara a enfermarme”.