Mark Ruffalo mostró su apoyo a Gustavo Petro por proteger la selva amazónica: “Es el liderazgo que la humanidad necesita”

Ruffalo comenzó su carrera en el cine en la década de 1990. Sin embargo, alcanzó reconocimiento mundial por su interpretación de Bruce Banner, ‘Hulk’, en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, como ‘The Avengers’ (2012) y sus secuelas.

Además de su trabajo en la actuación, Mark Ruffalo es un activista comprometido con diversas causas ambientales. Ha abogado por la justicia climática y ha participado activamente en la lucha contra el cambio climático. Es cofundador de la organización sin fines de lucro “The Solutions Project”, que promueve la transición a fuentes de energía renovable.

Ruffalo también ha utilizado sus redes sociales para abordar temas como la igualdad de derechos, la justicia social y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Su activismo y su trabajo en el cine han hecho de él una figura respetada y admirada tanto en la industria del entretenimiento como en el ámbito de la justicia ambiental.

¿Qué le dijo Mark Ruffalo a Gustavo Petro?

A propósito de la Cumbre por la Amazonía ‘Unidos por nuestros bosques’, que se realizó en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, varios mandatarios y ministros de Ambiente de los países que comparten el Bioma Amazónico se encontraron en dicho país para fortalecer los mecanismos de protección del medioambiente y detener la deforestación en la Amazonía para 2030.

En Belém, capital del estado de Pará, situada en la desembocadura del gran río Amazonas, el presidente de Gustavo Petro compartió con otros mandatarios de países como Brasil, Perú, Venezuela, Bolivia, entre otros, quienes buscan fortalecer los mecanismos para proteger el medioambiente y las selvas tropicales.

Debido a la participación de Gustavo Petro en el encuentro, el actor Mark Ruffalo decidió pronunciarse a través de sus redes sociales sobre lo pactado en la cumbre y mostró su apoyo por la labor ambiental que realizan los presidentes de Brasil y Colombia, pero también dijo que no se conocieron objetivos concretos para proteger la selva tropical.

“Eres uno de mis héroes, @LulaOficial, pero me rompe el corazón ver que la Declaración de Belém no tiene objetivos concretos para proteger la selva tropical #AmazonSummit. La emergencia amazónica es una emergencia climática y no podemos permitirnos retrasos”, es el primer trino compartido por el actor.

Además, también dijo que bajo su poder, finalmente se establecieron aspectos clave para proteger a los pueblos indígenas. “Gracias por escuchar las voces de quienes están en la primera línea de la emergencia climática”.

Por otro lado, el actor también aprovechó su pronunciamiento para enviarle un mensaje a Gustavo Petro y resaltó que “ese es el tipo de liderazgo que la humanidad necesita” para proteger la selva de la Amazonía.

“Bajo la presidencia @petrogustavo, Colombia es la primera nación amazónica en respaldar lo que exige la ciencia: una meta para proteger el 80% de la selva tropical para 2025 y un llamado a detener la extracción de petróleo en la Amazonía. Ese es precisamente el tipo de liderazgo que la humanidad necesita de usted, señor presidente”, escribió Ruffalo.

Finalmente, el actor también afirmó que los gobiernos de Colombia y Brasil, liderados por sus respectivos mandatarios, tiene potencial de ser aún más grandes para proteger la selva de la Amazonía. Además, le hizo una invitación a Lula da Silva de llevar su iniciativa a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

“Y, sin embargo, tan grande como es el gobierno de @petrogustavo, usted, @LulaOficial, tiene el potencial de ser aún mayor. Después de todo, Brasil posee el 60 % de la Amazonía y su nación atrae mucha atención. ¿Quizás puedas traer tu audacia y liderazgo característicos a #UNGA en Nueva York?”, concluyó.

Cabe recordar que uno de los principales retos que tienen los mandatarios que asistieron a esta cumbre es lograr metas comunes para erradicar la deforestación, motivada especialmente para destinar la tierra a la pastura del ganado, pero que también es alimentada por la minería ilegal, explotación de petróleo, el tráfico de madera, de armas y drogas.