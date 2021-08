La UE vuelve a limitar viajes turísticos desde EE.UU. e Israel

El Consejo de la Unión Europea retiró ayer a Estados Unidos, Israel y a otros cuatro países de la lista de Estados seguros desde el punto de vista epidemiológico, cuyos ciudadanos pueden viajar a la UE por placer y no solo por motivos esenciales.

Le interesa: Variante Delta: La supercontagiosa mutación de la COVID-19

Junto a Estados Unidos, salieron de la lista Israel, el Líbano, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo.

La recomendación del Consejo de la UE no es vinculante para los Estados miembros, pero la institución advierte de que un Estado no debería decidir levantar restricciones de viaje a los países que no estén en la lista sin que se decida de manera coordinada en la Unión.