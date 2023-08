$!Meadows imputado con Trump se defiende en Georgia: ¿Realmente estaba haciendo su trabajo?

Meadows está imputado por solicitar a un cargo público que incumpla su juramento al cargo y por violación de la ley RICO, conocida por emplearse contra los integrantes de la mafia y utilizada para garantizar que los líderes de una asociación criminal, y no solo sus subordinados, rindan cuentas ante la justicia.

En concreto, se le reprocha principalmente organizar la llamada en la que el 2 de enero de 2021 Trump pidió al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que “encontrara” 11.780 votos, uno más de los que había conseguido el demócrata Joe Biden allí.

Según el diario The Washington Post, Meadows declaró este lunes que gran parte de su trabajo como jefe de gabinete era organizar llamadas y gestionar la agenda del mandatario. Agregó que estuvo presente en muchas reuniones y escuchó muchas llamadas que eran de naturaleza política solo para dar por terminadas esas conversaciones en el momento adecuado.

Le interesa: Videos: Universidad de Carolina del Norte vuelve a la normalidad tras captura de sospechoso armado

Meadows no cuestionó las acciones relatadas por la justicia, tal y como agregó ese periódico, pero sí subrayó que formaban parte de sus obligaciones oficiales. En sus cerca de tres horas de comparecencia, sí alegó no tener conocimiento de los esfuerzos de la campaña de Trump contra los resultados de las presidenciales de 2020 y justificó su presencia en ciertas llamadas y reuniones porque había un interés federal en conseguir unos comicios “libres y justos”.

En algunos momentos, no obstante, según añade The New York Times, dijo no recordar ciertos detalles: “Mi mujer les dirá que a veces me olvido de sacar la basura”, le contó al juez a modo de justificación.