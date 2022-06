El padrastro de un niño de 11 años fue hallado culpable en Estados Unidos de “abuso infantil agravado”, entre otros delitos, tras comprobarse que maltrataba y torturaba al menor, quien pudo salvarse gracias a la ayuda de una camarera de un restaurante de Florida, informó este lunes la Policía.

Timothy Lee Wilson, de 36 años, fue hallado culpable de 7 cargos criminales y será sentenciado el próximo 19 de agosto.

Se recomienda: Mujer decapitó a su hijo de seis años por una “aparición diabólica”

Los hechos se produjeron el 1 de enero de 2021 en el restaurante Mrs. Potato de Orlando, cuando dos adultos y dos menores se sentaron a la mesa.

La camarera Flavine Carvalho fue a tomarles la orden y notó que el niño presentaba múltiples contusiones y moretones en los brazos y la cara.

Tras comprobar que el padre no ordenaba ningún alimento para el chico, fijarse en los moretones y ver en el niño una actitud apocada, Carvalho decidió actuar.

La camarera escribió una nota que decía “DO YOU NEED HELP? OK” (¿Necesitas ayuda?, OK) y se la mostró al niño mientras estaba de pie detrás del hombre para que no pudiera cerciorarse de ello.