Messi, Alba, Busquets y ¿Suárez?: El Inter de Miami imita al Barça

Finalmente, no podrá ser. El Inter de Miami de Beckham no va a poder reunir a cuatro viejos conocidos del barcelonismo, de nuevo, en un mismo equipo. Al menos, no a los cuatro. Luis Suárez ha comunicado que continuará en su club actual, el Gremio de Brasil, como mínimo hasta final de este año . Pese a los deseos expresados por el delantero uruguayo, no podrá reunirse con su amigo Messi en Florida.

Eso sí, el equipo de Miami cuenta, de momento, con tres exjugadores del Barcelona en sus filas: Leo Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets. Todos ellos consiguieron grandes gestas en su etapa en Camp Nou, de la mano de Pep Guardiola y de Luis Enrique. Entre los tres suman un número impresionante de títulos nacionales e internacionales, además de los logros con las selecciones española y argentina (el más reciente, el Mundial de Messi).

Con esta escuadra de veteranos, pero todavía competitivos jugadores, que aportarán la experiencia de años al primer nivel, el Inter de Miami puede pasar de ser un equipo colista a ser uno de los clubes con posibilidades para dar la sorpresa. Este es un aspecto que, muy probablemente, van a reflejar los portales de pronósticos, donde el fútbol es uno de los apartados más visitados . Definitivamente, el revulsivo que representa Messi va a ser un factor a tener en cuenta en los próximos partidos.