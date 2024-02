México envía a Chile aviones del Ejército con 20 toneladas de víveres ante emergencia por incendios

Los aviones partieron desde la Base Aérea Militar No. 1, donde se encuentra el Centro de Acopio Estratégico de la Sedena, en la cual es posible almacenar hasta 500 toneladas de diversos insumos, los cuales se encuentran listos en todo momento para ser cargados y enviados en aeronaves a cualquier parte del país o en este caso, a otros países.

El lunes 5 de febrero despegó desde la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, Estado de México, un avión Hércules C-130, perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana con 11 toneladas de despensas. También una aeronave Boeing 727/264 perteneciente a la Guardia Nacional con 15 toneladas más, estimándose que arriben en el transcurso de este martes al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Santiago de Chile.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, expuso el domingo que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, "ha dispuesto diferentes modalidades de apoyo" tras una conversación telefónica.

"Abrazo solidario al pueblo de Chile y al presidente Gabriel Boric. Nuestras condolencias a todos quienes perdieron a seres queridos", remarcó Bárcena.

El número de víctimas mortales de los incendios forestales en Chile se elevó este martes a 123, de las que solo 33 están identificadas, informó el Servicio Médico Legal (SML).

Boric considera los hechos como "la tragedia más grande" que ha vivido Chile desde el terremoto del 27 de febrero de 2010 Las investigaciones preliminares apuntan a que el origen serían cuatro focos y los indicios sugieren que no sólo fueron provocados, si no planificados, aunque de momento no se han practicado detenciones.

Además de los fallecidos, hay centenares de damnificados y más de 6.000 viviendas afectadas de forma directa.