Milei prohibió el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública

“Las comunicaciones en el ámbito de la Defensa Nacional deben ser breves, claras y concisas, de acuerdo con lo que establecen los reglamentos militares correspondientes”, recoge una resolución del Ministerio, que advierte con medidas contra quienes incumplan estas nuevas directrices.

El lenguaje que contempla a todos los sectores es la lengua castellana, no veo por qué tener estructuras. Es un debate en el cual no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política, eso no tiene discusión”, justificó Adorni al ser consultado sobre las razones de la decisión.

Aunque el uso del lenguaje inclusivo era discrecional, muchas dependencias del Estado lo habían adoptado como regla habitual.

Entre ellos, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), cuyo cierre fue anunciado por el gobierno la semana pasada cuando Adorni lo incluyó en una lista de organismos que “no sirven para nada”.