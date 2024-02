Mujeres, mismo beneficio cardiovascular con la mitad de una rutina de hombres

Un estudio llevado a cabo por el Instituto de Corazón Smidt de Los Ángeles, publicado en el Journal of the American College of Cardiology, revela que las mujeres obtienen los mismos beneficios cardiovasculares que los hombres con la mitad de la práctica de ejercicio físico.

Los investigadores analizaron los datos de actividad física de más de 400 mil adultos, donde el 55% eran mujeres, recopilados entre 1997 y 2019 de la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos. Descubrieron que las mujeres experimentan mayores beneficios para la salud cardiovascular con el ejercicio en comparación con los hombres.