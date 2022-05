“Es dinero de una asesoría”. Así respondió la senadora electa del Pacto Histórico Piedad Córdoba cuando el periódico antioqueño El Colombiano le preguntó por la procedencia de los más de 60.000 dólares que tenía en efectivo dentro de su maleta al momento de abordar un avión desde Honduras hacia Colombia.

“Yo misma fui la que saqué la plata para pagar el impuesto de salida, y en la aduana un muchacho ahí como muy sobrador dijo que había que contarla toda, y pues yo qué me iba a poner a discutir por eso. Nos vinimos a contar la plata, la contaron, pero a mí nadie me ha retenido, en lo absoluto, y yo no he tenido ningún problema con eso”, le dijo Córdoba a este diario.

Estas palabras de la congresista electa se dan poco después de que se confirmara que fue requerida por las autoridades hondureñas para que explicara por qué portaba ese dinero en efectivo, unos 267 millones de pesos colombianos, justo cuando se disponía a abordar un avión en el aeropuerto Palmerola, ubicado en Comayagua y que sirve a la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras.

La primera versión decía que cuando la congresista electa pasaba por el control de rayos x fue que se le detectó el dinero entre su equipaje y que por eso fue requerida para que explicara su procedencia, pero Córdoba le aseguró a este diario que fue ella misma la que mostró que portaba los cerca de 68.000 dólares en efectivo.

“Esa fue una plata que me pagó a mí una de las personas con las que yo trabajo, Mauricio Sánchez, quien puede corroborar que fue así. (...) A mí no me la cogieron, yo tenía la plata cuando iba a pagar la aduana”, enfatizó Córdoba desde Honduras.

No obstante, en la noche de este miércoles, el Instituto Nacional de Migración de Honduras, confirmó el requerimiento sobre Piedad Córdoba y advirtió que el dinero no se había declarado, por lo que en el caso debe tomar parte la Fiscalía de ese país.

“Ha sido provisionalmente retenida para investigación por la portación de aproximadamente 68.000 dólares americanos, que no fueron declarados y que, según lo manifestado, pertenecen a un empresario colombiano que reside en la ciudad de Tegucigalpa, quien está siendo citado por la Fiscalía del Estado de Honduras para que rinda su declaración y que siga el procedimiento de ley correspondiente”, se lee en el pronunciamiento de la entidad hondureña.

Cuando se le preguntó a Piedad Córdoba por esa asesoría y el por qué supuestamente no se había declarado, la congresista electa respondió que sí siguió los pasos legalmente establecidos y que Mauricio Sánchez es el colombiano que ella informó que le había pagado y que es a quien mencionan en el pronunciamiento oficial.

“Los asesoro en temas que tienen que ver con inversión y redacción de proyectos, pero ahí no hay problema, es una asesoría de trabajo que tengo con ellos desde hace rato. Aquí tienen su sede de trabajo”, precisó la legisladora electa.

Durante su estancia en Tegucigalpa, según reportó la prensa local, Piedad Córdoba tuvo, entre otras, una cita con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, con quien la izquierda regresó al poder en ese país centroamericano.

Córdoba ha estado inmersa en diversas polémicas judiciales en Colombia por cuenta de un proceso que le revivieron en la Corte Suprema de Justicia por sus supuestas conexiones con la extinta guerrilla de las Farc y por la solicitud de extradición que por narcotráfico Estados Unidos hizo sobre su hermano Álvaro, hoy preso en Bogotá y pendiente de que se formalice su envío a una cárcel en territorio estadounidense.

Además, ha sido salpicada por el escándalo del señalado testaferro del régimen de Nicolás Maduro, el barranquillero Álex Saab, quien fue extraditado a Estados Unidos por blanqueo de capitales y de quien se ha dicho que tuvo negocios presuntamente ilícitos con Piedad Córdoba. Incluso, en Washington se analiza si se procede o no con un pedido judicial sobre ella.

De hecho, estas polémicas derivaron en que el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, la apartara de su campaña hasta que se solucionen sus líos judiciales. En ese contexto, el mismo aspirante dijo en un reciente debate que si se formalizaba un pedido de extradición sobre Córdoba él lo firmaría y procedería con su ejecución.

En todo caso, y pese a que en la noche de este miércoles Piedad Córdoba seguía en Honduras –su itinerario de regreso a Bogotá tenía prevista una escala previa en Ciudad de Panamá–, la congresista electa le aseguró a este diario que ya había solucionado el impasse. Pero por lo dicho por las autoridades hondureñas, al parecer, eso no es del todo cierto.