“No les tengo miedo”: así fue el último discurso del candidato Fernando Villavicencio en Ecuador

A Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador, lo asesinaron después de salir de un evento de campaña en un colegio de Quito. En su última intervención pública, el político prometió que su legado sería combatir la corrupción y las mafias en su país.

“Mi vida se hizo en Quito, la ciudad más rebelde del Ecuador. Aquí tuvimos las mayores batallas en contra de la tiranía. En esta ciudad escribimos grandes historias. En esta ciudad quiero escribir, el 20 de agosto, la historia de la lucha en contra de la corrupción y de las mafias. El 20 de agosto se decide entre la mafia y la patria”, dijo Villavicencio ante los simpatizantes que lo escuchaban en el coliseo del colegio Anderson.

Le puede interesar: Magnicidio de Fernando Villavicencio: un crudo relato de la situación en Ecuador

El político era segundo en la intención de voto de cara a las elecciones anticipadas que convocó el presidente Guillermo Lasso en Ecuador, tras decretar la denominada muerte cruzada. Mecanismo que disolvió el Legislativo y el Ejecutivo en Ecuador.

Eran las 5:20 de la tarde en Ecuador cuando el candidato llegó al coliseo. El recinto estaba lleno de simpatizantes con camisetas azules, los colores que identifican a su Movimiento Construye y Gente Buena.

“O triunfan los mafiosos o la gente buena y demócrata gana la batalla y gana la patria. Esa es la gran esperanza que tengo. Quiero que el 20 de agosto gane la patria. Ya han causado demasiado dolor. Son ríos de plata los que han quedado en manos de los delincuentes de cuello blanco”, dijo Villavicencio a sus electores.

Lea también: Cronología del asesinato de Fernando Villavicencio: así fue el magnicidio

El discurso del candidato se extendió por 26 minutos. Sus seguidores lo escuchaban en silencio mientras ondeaban las banderas del movimiento político.

“Yo no quiero que más nadie viva lo que yo viví, lo que vivió mi familia. Viví la peor persecución que alguien halla sufrido. Yo no les tengo miedo. Me siento orgulloso de que los delincuentes me odien. Sin embargo, a los delincuentes no le tengo venganza ni odio, les tengo compasión. En nombre de todas las víctimas, los vamos a derrotar el 20 de agosto”, señaló Villavicencio.

Cuando el evento terminó, Villavicencio salió por la parte principal acompañado de algunos de sus escoltas. Justo cuando se subió a la camioneta, se escuchó una ráfaga de 40 disparos. Algunos de ellos impactaron su humanidad. Eran las 6:00 de la tarde en Ecuador.

La víctima fue trasladada hasta la Clínica de la Mujer, donde los médicos no pudieron contener la gravedad de las heridas. En Ecuador decretaron el estado de excepción para garantizar los mínimos de seguridad de cara a los comicios que se realizarán en 10 días.

“Mi patria es mi familia y si se meten con mi patria, se meten conmigo. Voy a ganar esta batalla. Voy a sacar a los corruptos de sus sillas. Sé que el 20 de agosto la gente buena va a festejar”, fueron las últimas palabras públicas de Villavicencio.