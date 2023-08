Esta es la iniciativa que busca darle una segunda vida a los residuos no aprovechables

Los residuos no aprovechables son aquellos que no tienen una cadena de reciclaje o que no se pueden recuperar después de las limpiezas. Estos residuos representan un gran problema ambiental, pues se acumulan en los rellenos sanitarios o llegan hasta los océanos, donde afectan a la vida marina. Para darle una solución a este problema, una empresa de chocolates y una fundación ambiental han lanzado un proyecto piloto que busca transformar estos residuos en productos como baldosas o bloques.