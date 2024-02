¿Qué es el hidrógeno verde del cual el presidente Petro habló en su discurso en la UIS?

¿Qué es el hidrógeno verde?

¿Cómo se produce el hidrógeno verde?

Transición Energética en Colombia

Presidente Petro habló de hidrógeno verde en la UIS

Defender el agua de Santurbán, cueste lo que cueste; transformar Ecopetrol en generadora de energías limpias, y cambiar el Magdalena Medio, cruzado por un tren que lleve la producción “es lo que ya estamos haciendo”.

Así lo dispuso el presidente, Gustavo Petro, en el evento Por la Paz y la Vida que se realizó en la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde puso al servicio de la comunidad el nuevo edificio de la facultad de Ciencias Humanas.

“El discurso que presentamos hoy es realidad que se va construyendo en la práctica. Ya no son palabras al viento, como dice el vallenato que me gusta. No son palabras al viento, son realidades concretas en la sociedad que hay que profundizar y expandir”, dijo el mandatario ante un auditorio colmado de estudiantes, profesores e invitados especiales.

El presidente Petro aseguró que “Ecopetrol se nos está quedando en la posibilidad que este gobierno propuso de hacer hidrógeno verde” y comentó que “ahí en la UIS hay un equipo, me lo han mostrado, que llaman hidrógeno verde cuántico, hay que ponerlo en la práctica y ver si es más barato”.

“Hay que ver si podríamos ser vanguardia, todos los estudios lo indican que Colombia podría producir uno de los hidrógenos verdes más baratos del mundo”, manifestó.

Enfatizó que “hay que acelerar el paso” en la política de transformar Ecopetrol en la empresa de energías limpias, que se hará con ayuda de un mayor poder de los trabajadores al interior de la empresa y articularla con la UIS en el conocimiento práctico de las energías limpias.