Universidad del Rosario patentó fórmula para proteger la memoria de las abejas

El profesor Andre Josafat Riveros, líder de la investigación, destacó la importancia del invento en el contexto de la disminución global de polinizadores que se enfrentan a la pérdida de memoria, dificultad de aprendizaje y otras alteraciones debido a insecticidas de síntesis química.

Riveros resaltó que las abejas son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas naturales y la producción de alimentos para la humanidad.

“En otras palabras, tienes a una abeja que no sabe dónde están las flores, que si llega a ellas tal vez no recuerde en qué lugar está la colmena, sin suficiente fuerza para moverse entre las flores de manera eficiente y que no se pueda defender si se encuentra con virus u otros patógenos”, detalló Riveros.