El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, aseguró en un discurso que “tenemos que llamar a este fenómeno por lo que es: hay una crisis global de odio antisemita, una oleada constante de ataques contra los judíos, sus instituciones y propiedades”.

Desde el solemne salón de la Asamblea General, Guterres recordó varios ataques recientes contra esta comunidad en Estados Unidos y Europa y avisó del resurgir de “neonazis y supremacistas blancos”, apoyados sobre todo en internet para reclutar a nuevos miembros.

“Toma nuevas formas, puede difundirse con nuevas técnicas, pero es el mismo viejo odio. Nunca podemos bajar la guardia”, recalcó.

El diplomático portugués recordó que el Holocausto no fue “una aberración” puntual en la historia, sino la “culminación de milenios de odio”, un odio que nunca ha dejado de existir.

“Mientras trabajamos para cumplir con nuestra promesa de ‘nunca más’, tenemos que examinar nuestros propios prejuicios, avisar sobre el mal uso de nuestra propia tecnología y estar alerta ante cualquier señal de que el odio sea normalizado”, dijo Guterres.

En ese sentido, recordó que los “líderes populistas” explotan sentimientos de inseguridad, expectativas incumplidas y resentimiento para avivar el miedo en su búsqueda del poder.

Guterres recalcó que todo este resurgimiento del antisemitismo se engloba en un preocupante aumento de la xenofobia, la homofobia, la discriminación y el odio en muchos lugares del mundo que está afectando a otras minorías.

El secretario general encabezó la conmemoración en la ONU del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz por parte del Ejército soviético.

La organización, fundada unos meses después de terminar la Segunda Guerra Mundial, también celebra este año sus 75 años.

“Del horror indescriptible de los campos de la muerte nació un mundo nuevo, fundado sobre el respeto mutuo y el sentimiento de nuestra humanidad común”, recordó Guterres.

“Hoy, cuando nuestros valores son atacados por todas partes, reafirmamos con nuestros principios con más convicción que nunca”, añadió.

En la conmemoración participaron varios supervivientes del Holocausto e intervinieron los embajadores de, entre otros países, Israel, Rusia y Alemania.

Declaraciones

António Guterres, secretario general de la ONU: “se necesita hoy más que nunca nuestra solidaridad frente al odio, ya que vemos un resurgimiento profundamente preocupante en los ataques antisemitas en todo el mundo, y casi increíble, también a nuestro alrededor, aquí en Nueva York”.

- “Los prejuicios y el odio prosperan con la inseguridad, las expectativas frustradas, la ignorancia y el resentimiento. Los líderes populistas explotan estos sentimientos para despertar el miedo, en busca del poder. Cuando cualquier grupo de personas se define como un problema, se hace más fácil cometer abusos contra los derechos humanos y normalizar la discriminación contra ellos. La lucha contra los prejuicios requiere un liderazgo en todos los niveles que fomente la cohesión social y aborde las causas profundas del odio. Requiere inversión en todas las partes de la sociedad, para que todos puedan contribuir con un espíritu de respeto mutuo”.

- “Este aumento del antisemitismo no se puede ver aislado de un aumento extremadamente preocupante de la xenofobia, la homofobia, la discriminación y el odio en muchas partes del mundo, dirigido a las personas en función de su identidad, incluida la raza, el origen étnico, la nacionalidad, la religión, la orientación sexual, discapacidad y estado migratorio. Los ataques contra las minorías religiosas son una preocupación particular. En todo el mundo, hemos visto judíos asesinados en sinagogas, sus lápidas desfiguradas con esvásticas; cristianos asesinados en oración, sus iglesias incendiadas; y musulmanes asesinados a tiros en mezquitas, sus sitios religiosos vandalizados”.

- Danny Danon: representante permanente de Israel ante la ONU:

“El antisemitismo es una enfermedad mortal que debe ser erradicada. Es una enfermedad que se alimenta de odio, ignorancia e intolerancia. Se manifiesta de diferentes maneras, como la xenofobia y el racismo. Como con cualquier enfermedad. La comunidad internacional debe trabajar en conjunto para erradicar el antisemitismo. No es suficiente decir que queremos erradicarlo, debemos encontrar una cura para los afectados hoy y debemos vacunar a nuestras poblaciones para que nadie tenga que sufrir sus consecuencias fatales en el futuro”.

- Irene Shashar, sobreviviente del holocausto:

“La vida es un regalo que no debe darse por sentado. Hitler no ganó. No dejes que Hitler gane jamás”.